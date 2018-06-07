"Мир Юрского периода 2": украинские звезды посетили гала-премьеру (фото)

В Украине стартует в прокате продолжение фантастического триллера

В киевском кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ фантастического экшена "Мир Юрского периода 2". По традиции первыми фильм смогли посмотреть представители украинского шоу-бизнеса, артисты, блогеры.

Так, среди приглашенных гостей был замечен актер Дмитрий Ступка, который старается не пропускать кинопремьеры и всячески интересуется всем, что происходит в мире кино.

Фото: Дмитрий Ступка с другом (пресс-служба)

Также премьеру посетил и телеведущий Юрий Горбунов.

Фото: Юрий Горбунов (пресс-служба)

"Золотая рыбка Украины" Яна Клочкова порадовала своим присутствием.

Фото: Яна Клочкова (пресс-служба)

Среди гостей были замечены Сабина Мусиенко, Пупси Кира, Андрей Трушковский, Вова Борисенко, Соломия Витвицкая, Ирина Заря, The Erised, Laud, Алекс Захарчук, Sonya Kay, Наталья Кудряшова, Иван Пилипец, Наталья Варченко и многие другие.

Фото: гости на премьере (пресс-служба)

О фильме:

Прошло 4 года с того времени, как огромный Парк Юрского периода потерпел глобальных уничтожений от лап динозавров. Остров Нублар сейчас заброшен людьми, в то время как некоторые твари еще выживают в джунглях. Спокойное существование динозавров прерывает островной вулкан, который проснулся и готов уничтожить всю фауну.

Управляющая парка Клэр Дерринг хочет сделать все возможно, чтобы спасти рептилий. Она просит дрессировщика Оуэна Грэди помочь спасти их от уничтожения под лавой. Парень соглашается, ибо хочет найти Блу – своего главного раптора, который затерян где-то в дебрях острова. А то, что Клэр и Оуэн найдут на острове, их поразит. Земля когда-то может вернуться в свой доисторический век, когда на ней правили динозавры.

Видео: Світ Юрського періоду 2 (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Напомним, Владимир Зеленский получил с десяток пощечин от Нади Дорофеевой на съемках нового фильма. Появился тизер романтической комедии от юмористической студии "Квартал 95" "Я, ты, он, она". Главные роли в фильме сыграют Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица и дебютантка в полнометражном кино Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите, которая снималась в сериале "Нюхач".

Съемки фильма начнутся уже в конце июня. В центре сюжета - супруги Максим и Яна, которые переживают затяжной кризис в отношениях и намерены расстаться. В течение испытательного срока, предоставленного судьей, с парой начинают происходить безумные неожиданности, которые изменят их жизнь навсегда.