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Стали відомі причини відставки керівника DC Entertainment

STYLERКіно        12.06.2018 - 14:50
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Джефф Джонс покидає свій пост

Один з творців кіновсесвіту, заснованого на коміксах DC, і керівник DC Entertainment Джефф Джонс покидає свій пост через те, що керівництво компанії Warner Bros. було незадоволеним його роботою під час створення фільму "Ліга справедливості". Про це повідомляє Vulture.

Старший редактор видання Кайл Бачанан стверджує, що ще в той час, коли режисером проекту був Зак Снайдер, Джонс "вніс такі масштабні зміни в сценарій, що це викликало протести з боку сценариста Кріса Террі". Тоді Террі запропонував йому використати хоча б "пару його сторінок".

"Керівництво Warner Bros. було настільки незадоволене тим, що зробили Джонс і Снайдер, що було змушене зібрати цілу раду сценаристів, серед яких виявилися Джосс Уідон, Алан Хайнберг, Сет Грем-Сміт і Андреа Берлофф, щоб показати їм вже готовий матеріал і вислухати їх експертну думку. В результаті вони найняли Уідона", - розповів він.

Компанії так і не вдалося врятувати "Лігу справедливості", і вона провалилася в прокаті. Відомо, що після відставки Джонс займеться продюсуванням фільмів, створюваних студією Mad Ghost Productions.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду стане супергероєм в новому мультфільмі.

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Теги: супергерои, отставка, DCShow
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