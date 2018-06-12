Стали известны причины отставки руководителя DC Entertainment

Джефф Джонс покидает свой пост

Один из создателей киновселенной, основанной на комиксах DC, и руководитель DC Entertainment Джефф Джонс покидает свой пост из-за того, что руководство компании Warner Bros. оказалось недовольно его работой во время создания фильма "Лига справедливости". Об этом сообщает Vulture.

Старший редактор издания Кайл Бачанан утверждает, что еще в то время, когда режиссером проекта был Зак Снайдер, Джонс "внес такие масштабные изменения в сценарий, что это вызвало протесты со стороны сценариста Криса Террио". Тогда Террио предложил ему использовать хотя бы "пару его страниц".

"Руководство Warner Bros. было настолько недовольно тем, что сделали Джонс и Снайдер, что было вынуждено собрать целый совет сценаристов, среди которых оказались Джосс Уидон, Алан Хайнберг, Сет Грэм-Смит и Андреа Берлофф, чтобы показать им уже готовый материал и выслушать их экспертное мнение. В итоге они наняли Уидона", - рассказал он.

Компании так и не удалось спасти "Лигу справедливости", и она провалилась в прокате. Известно, что после отставки Джонс займется продюсированием фильмов, создаваемых студией Mad Ghost Productions.

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