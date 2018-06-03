Віце-прем'єр-міністр зізнався, навіщо насправді їздив у Канни

Політичний діяч розповів, чому поїхав саме він, а не міністр культури

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко побував на Каннському кінофестивалі, який нещодавно завершився. В інтерв'ю з Катериною Осадчою політичний діяч зізнався, що на фестиваль поїхав по роботі, а дізнався про відрядження тільки після включення українського фільму в програму фестивалю.

На питання Розенко, чому ж саме він поїхав на фестиваль, а не міністр культури він відповів, що "частотою з міністром культури вони не міряються".

"Я думаю, що ми не міряємося з міністром культури частотою поїздок на фестиваль. Але йому б хотілося на Каннський кінофестиваль!" — відповів політик.

Також він пояснив, що поїздка для нього була несподіваною і поїхав він туди по роботі. Павло Розенко представляв фільм Сергія Лозниці "Донбас".

"Каннський кінофестиваль, наприклад, для мене виник абсолютно раптово, так як в момент фільм Сергія Лозниці "Донбас" потрапив у програму фестивалю. І тому я, власне, не їхав на Каннський фестиваль, я їхав саме на прем'єру фільму Сергія Лозниці. Про розподіл обов'язків — це у нас коаліцію формує уряд, тому за мною закріплено Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство культури, в тому числі разом з Держкіно", - доповнив він.

Відео: (1plus1.ua)

Також віце-прем'єр-міністр зізнався, що їздив у Францію за рахунок держави в рамках службової поїздки, жив бідно і всього два дні.

"Я їздив у службове відрядження, проживав у досить скромному чотиризірковому готелі, тривалість моєї поїздки була два дні. Моєю основною участю був не прохід по червоній доріжці, а презентація дуже крутого фільму Сергія Лозниці", — сказав Розенко.

Слід нагадати, що Павло Розенко і раніше був присутній на різних західних кінофестивалях.

Відео: video.rbc.ua