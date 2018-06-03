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Вице-премьер-министр признался, зачем на самом деле ездил в Канны

STYLERКино        03.06.2018 - 18:38
Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)
Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Политический деятель рассказал, почему поехал именно он, а не министр культуры

Вице-премьер-министр Павел Розенко побывал на Каннском кинофестивале, которые недавно завершился. В интервью с Екатериной Осадчей политический деятель признался, что на фестиваль поехал по работе, а узнал о командировке только после включения украинского фильма в программу фестиваля.

На вопрос Розенко, почему же именно он поехал на фестиваль, а не министр культуры он ответил, что "частотой с министром культуры они не меряются".

"Я думаю, что мы не меряемся с министром культуры частотой поездок на фестиваль. Но ему бы хотелось на Каннский кинофестиваль!" — ответил политик.

Также он объяснил, что поездка для него была неожиданной и поехал он туда по работе. Павел Розенко представлял фильм Сергея Лозницы "Донбасс".

"Каннский кинофестиваль, например, для меня возник совершенно внезапно, так как в момент фильм Сергея Лозницы "Донбасс" попал в программу фестиваля. И поэтому я, собственно, не ехал на Каннский фестиваль, я ехал именно на премьеру фильма Сергея Лозницы. О распределении обязанностей — это у нас коалицию формирует правительство, поэтому за мной закреплено Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения и Министерство культуры, в том числе вместе с Госкино", - дополнил он.

Видео: (1plus1.ua)

Также вице-премьер-министр признался, что ездил во Францию за счет государства в рамках служебной поездки, жил небогато и всего два дня.

"Я ездил в служебную командировку, проживал в достаточно скромном четырехзвездочном отеле, продолжительность моей поездки была два дня. Моей основной участием была не проход по красной дорожке, а презентация очень крутого фильма Сергея Лозницы", — сказал Розенко.

Следует напомнить, что Павел Розенко и ранее присутствовал на различных западных кинофестивалях.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Каннский кинофестиваль, фестиваль, политик
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