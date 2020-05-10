Де придумали карантин: названа країна, незвичайні факти

Про введення карантину замислювалися ще з давніх часів. Товариства знали, що під час епідемій треба відокремити здорових людей від хворих. Перші згадки про самоізоляцію є навіть у Старому Завіті.

Вперше, щоб захиститися від пандемії чуми в середньовічній Європі придумали карантин. Кораблі, що прибували до Венеції, повинні були стояти на якорі 40 днів. Дана практика спочатку була дискримінаційною, але з часом заходи вдосконалили. Про це інформує "ВВС Україна".

У 1374 році Венеція видала наказ, згідно з яким всі кораблі та пасажири повинні залишатися на сусідньому острові Сан-Лаццаро, поки спеціальна рада з охорони здоров'я не дозволить їм в'їхати в місто. Це призводило до дискримінації судів і мандрівників з певних країн. А також до зловживань з боку чиновників.

Пізніше, в 1377 році, місто Рагуза (нинішній Дубровник), розташоване на протилежній стороні Адріатичного моря, прийняло інший закон. Якщо у Венеції зупиняли всі кораблі без розбору, то у Рагузі в ізоляцію відправляли тільки тих, хто прибув із заражених регіонів.

Такий карантин виявився більш справедливим і успішним. Тому в кінцевому підсумку цю практику перейняв весь світ.

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