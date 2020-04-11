Коли закінчиться карантин в Україні: план уряду

Карантин в Україні планується закінчити у липні
Карантин в Україні триває з 12 березня й офіційно було продовжено до 24 квітня. Проте, уряд планує закінчити період обмежень для українців лише у липні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив попередній графік виходу України із карантину, що запроваджений задля недопущення поширення нового коронавірусу COVID-19.
"У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках - це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками", - зазначив Шмигаль.
Стратегію мають презентувати наступного тижня.
"Ми створили Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами. Наразі спільними зусиллями ми розроблюємо стратегію виходу з карантину, яку презентуємо наступного тижня. А вже зараз готові поділитися напрацюваннями", - повідомив глава уряду.
До початку травня: "Режим надзвичайної ситуації"
Початок травня - початок червня: "Україна йде на роботу"
Початок червня - початок липня: "Нові стандарти життя"
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