Коли закінчиться карантин в Україні: план уряду

Карантин в Україні триває з 12 березня й офіційно було продовжено до 24 квітня. Проте, уряд планує закінчити період обмежень для українців лише у липні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив попередній графік виходу України із карантину, що запроваджений задля недопущення поширення нового коронавірусу COVID-19.

"У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках - це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками", - зазначив Шмигаль.

Стратегію мають презентувати наступного тижня.

"Ми створили Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами. Наразі спільними зусиллями ми розроблюємо стратегію виходу з карантину, яку презентуємо наступного тижня. А вже зараз готові поділитися напрацюваннями", - повідомив глава уряду.

План уряду по закінченню обмежень

До початку травня: "Режим надзвичайної ситуації"

Підтримка соціально вразливих верств населення.

Допомога безробітним та тим, хто перебуває у вимушеній відпустці.

Мобілізація медичних ресурсів.

Підтримка медичного персоналу та інших фахівців, задіяних у боротьбі з COVID-19.

Початок травня - початок червня: "Україна йде на роботу"

Створення 500 тисяч нових робочих місць.

Кредитна підтримка малого та середнього бізнесу.

Часткове зняття обмежень на роботу громадського транспорту.

Зміщений графік робочого дня.

Початок червня - початок липня: "Нові стандарти життя"

Завершення освітнього 2019-2020 навчального року.

Відновлення роботи громадського транспорту за новими правилами.

Дозвіл відвідування зон відпочинку за умови дотримання норм безпеки.

Послаблення умов самоізоляції для людей похилого віку.

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