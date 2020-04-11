Когда закончится карантин в Украине: план правительства

Карантин в Украине планируется закончить в июле
Карантин в Украине длится с 12 марта и официально был продлен до 24 апреля. Однако, правительство планирует закончить период ограничений для украинцев только в июле. Премьер-министр Денис Шмигаль обнародовал предварительный график выхода Украины из карантина, который введен для недопущения распространения нового коронавирус COVID-19.
"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками", - отметил Шмыгаль.
Стратегию должны презентовать на следующей неделе.
"Мы создали Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую презентуем на следующей неделе. А уже сейчас готовы поделиться наработками", - сообщил глава правительства.
К началу мая: "Режим чрезвычайной ситуации"
Начало мая - начало июня: "Украина идет на работу"
Начало июня - начало июля: "Новые стандарты жизни"
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