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Когда закончится карантин в Украине: план правительства

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Карантин в Украине планируется закончить в июле

Карантин в Украине длится с 12 марта и официально был продлен до 24 апреля. Однако, правительство планирует закончить период ограничений для украинцев только в июле. Премьер-министр Денис Шмигаль обнародовал предварительный график выхода Украины из карантина, который введен для недопущения распространения нового коронавирус COVID-19.

"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками", - отметил Шмыгаль.

Стратегию должны презентовать на следующей неделе.

"Мы создали Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую презентуем на следующей неделе. А уже сейчас готовы поделиться наработками", - сообщил глава правительства.

План правительства по окончанию ограничений

К началу мая: "Режим чрезвычайной ситуации"

  • Поддержка социально уязвимых слоев населения.
  • Помощь безработным и тем, кто находится в вынужденном отпуске.
  • Мобилизация медицинских ресурсов.
  • Поддержка медицинского персонала и других специалистов, задействованных в борьбе с COVID-19.

Начало мая - начало июня: "Украина идет на работу"

  • Создания 500 тысяч новых рабочих мест.
  • Кредитная поддержка малого и среднего бизнеса.
  • Частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта.
  • Смещенный график рабочего дня.

Начало июня - начало июля: "Новые стандарты жизни"

  • Завершение образовательного 2019-2020 учебного года.
  • Восстановление работы общественного транспорта по новым правилам.
  • Разрешение посещения зон отдыха при условии соблюдения норм безопасности.
  • Ослабление условий самоизоляции для людей пожилого возраста.

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