Італія запропонувала відновити Драматичний театр у Маріуполі

Про це Даріо Франческіні написав на своїй сторінці в Twitter.

Міністр культури Італії запропонував в найкоротші терміни надати кошти Україні для відновлення драмтеатру в Маріуполі.

"Італія готова відновити Маріупольський театр. Кабінет Міністрів схвалив мою пропозицію надати Україні ресурси та засоби для його відновлення в найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022

16 березня з'явилося повідомлення про те, що на драматичний театр у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу. У бомбосховищі під театром ховалися сотні людей.

Після авіаудару зруйнована вся центральна частина театру, а уламками завалило вхід в бомбосховище.

За даними місцевої влади, в приміщенні театру перебувало близько тисячі жителів Маріуполя. В основному - жінки з дітьми. Там вони ховалися від авіаобстрілів.

Фото: будівля драматичного театру в Маріуполі після обстрілів