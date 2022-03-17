Италия предложила восстановить Драматический театр в Мариуполе

Об этом Дарио Франческини написал на своей странице в Twitter.

Министр культуры Италии предложил в кратчайшие сроки предоставить средства Украине для восстановления Драмтеатра в Мариуполе.

"Италия готова восстановить Мариупольский театр. Кабинет Министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Франческини.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022

16 марта появилось сообщение о том, что на Драматический театр в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу. В бомбоубежище под театром укрывались сотни людей.

После авиаудара разрушена вся центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

По данным местных властей, в помещении театра находилось около тысячи жителей Мариуполя. В основном – женщины с детьми. Там они прятались от авиаобстрелов.

Фото: здание Драматического театра в Мариуполе после обстрелов