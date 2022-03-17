Італія запропонувала відновити Драматичний театр у Маріуполі

Міністр культури Італії запропонував в найкоротші терміни надати кошти Україні для відновлення драмтеатру в Маріуполі.

"Італія готова відновити Маріупольський театр. Кабінет Міністрів схвалив мою пропозицію надати Україні ресурси та засоби для його відновлення в найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.

16 березня з'явилося повідомлення про те, що на драматичний театр у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу. У бомбосховищі під театром ховалися сотні людей.

Після авіаудару зруйнована вся центральна частина театру, а уламками завалило вхід в бомбосховище.

За даними місцевої влади, в приміщенні театру перебувало близько тисячі жителів Маріуполя. В основному - жінки з дітьми. Там вони ховалися від авіаобстрілів.

Фото: будівля драматичного театру в Маріуполі після обстрілів