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Італія запропонувала відновити Драматичний театр у Маріуполі

Фото: Драматичний театр в Маріуполі (foto-planeta com)
Автор: Анна Шиканова

Міністр культури Італії запропонував відновити Маріупольський театр державним коштом.

Про це Даріо Франческіні написав на своїй сторінці в Twitter.

Міністр культури Італії запропонував в найкоротші терміни надати кошти Україні для відновлення драмтеатру в Маріуполі.

"Італія готова відновити Маріупольський театр. Кабінет Міністрів схвалив мою пропозицію надати Україні ресурси та засоби для його відновлення в найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.

16 березня з'явилося повідомлення про те, що на драматичний театр у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу. У бомбосховищі під театром ховалися сотні людей.

Після авіаудару зруйнована вся центральна частина театру, а уламками завалило вхід в бомбосховище.

За даними місцевої влади, в приміщенні театру перебувало близько тисячі жителів Маріуполя. В основному - жінки з дітьми. Там вони ховалися від авіаобстрілів.

Фото: будівля драматичного театру в Маріуполі після обстрілів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилися знімки, на яких видно, що на асфальті біля театру в Маріуполі були величезні написи "Діти". І ці букви були видні далеко з повітря.

Також, 17 березня стало відомо, що бомбосховище витримало авіаобстріл і люди в підвалі живі. Вранці почали розбирати завали і як повідомила омбудсмен Денисова, з бомбосховища почали виходити живі дорослі та діти.

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