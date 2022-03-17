Італія запропонувала відновити Драматичний театр у Маріуполі

Міністр культури Італії запропонував відновити Маріупольський театр державним коштом.
Про це Даріо Франческіні написав на своїй сторінці в Twitter.
Міністр культури Італії запропонував в найкоротші терміни надати кошти Україні для відновлення драмтеатру в Маріуполі.
"Італія готова відновити Маріупольський театр. Кабінет Міністрів схвалив мою пропозицію надати Україні ресурси та засоби для його відновлення в найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.
16 березня з'явилося повідомлення про те, що на драматичний театр у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу. У бомбосховищі під театром ховалися сотні людей.
Після авіаудару зруйнована вся центральна частина театру, а уламками завалило вхід в бомбосховище.
За даними місцевої влади, в приміщенні театру перебувало близько тисячі жителів Маріуполя. В основному - жінки з дітьми. Там вони ховалися від авіаобстрілів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилися знімки, на яких видно, що на асфальті біля театру в Маріуполі були величезні написи "Діти". І ці букви були видні далеко з повітря.
Також, 17 березня стало відомо, що бомбосховище витримало авіаобстріл і люди в підвалі живі. Вранці почали розбирати завали і як повідомила омбудсмен Денисова, з бомбосховища почали виходити живі дорослі та діти.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!