Италия предложила восстановить Драматический театр в Мариуполе

Министр культуры Италии предложил восстановить Мариупольский театр за счет государственных средств.
Об этом Дарио Франческини написал на своей странице в Twitter.
Министр культуры Италии предложил в кратчайшие сроки предоставить средства Украине для восстановления Драмтеатра в Мариуполе.
"Италия готова восстановить Мариупольский театр. Кабинет Министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Франческини.
16 марта появилось сообщение о том, что на Драматический театр в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу. В бомбоубежище под театром укрывались сотни людей.
После авиаудара разрушена вся центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
По данным местных властей, в помещении театра находилось около тысячи жителей Мариуполя. В основном – женщины с детьми. Там они прятались от авиаобстрелов.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились снимки, на которых видно, что на асфальте у театра в Мариуполе были огромные надписи "Дети". И эти буквы были видны далеко с воздуха.
Также, 17 марта стало известно, что бомбоубежище выдержало авиаобстрел и люди в подвале живы. Утром начали разбирать завалы и как сообщила омбудсмен Денисова, из бомбоубежища начали выходить живые взрослые и дети.
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