Италия предложила восстановить Драматический театр в Мариуполе

Министр культуры Италии предложил в кратчайшие сроки предоставить средства Украине для восстановления Драмтеатра в Мариуполе.

"Италия готова восстановить Мариупольский театр. Кабинет Министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Франческини.

16 марта появилось сообщение о том, что на Драматический театр в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу. В бомбоубежище под театром укрывались сотни людей.

После авиаудара разрушена вся центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

По данным местных властей, в помещении театра находилось около тысячи жителей Мариуполя. В основном – женщины с детьми. Там они прятались от авиаобстрелов.

Фото: здание Драматического театра в Мариуполе после обстрелов