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Италия предложила восстановить Драматический театр в Мариуполе

Фото: Драматический театр в Мариуполе (foto-planeta com)
Автор: Анна Шиканова

Министр культуры Италии предложил восстановить Мариупольский театр за счет государственных средств.

Об этом Дарио Франческини написал на своей странице в Twitter.

Министр культуры Италии предложил в кратчайшие сроки предоставить средства Украине для восстановления Драмтеатра в Мариуполе.

"Италия готова восстановить Мариупольский театр. Кабинет Министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Франческини.

16 марта появилось сообщение о том, что на Драматический театр в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу. В бомбоубежище под театром укрывались сотни людей.

После авиаудара разрушена вся центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

По данным местных властей, в помещении театра находилось около тысячи жителей Мариуполя. В основном – женщины с детьми. Там они прятались от авиаобстрелов.

Фото: здание Драматического театра в Мариуполе после обстрелов

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились снимки, на которых видно, что на асфальте у театра в Мариуполе были огромные надписи "Дети". И эти буквы были видны далеко с воздуха.

Также, 17 марта стало известно, что бомбоубежище выдержало авиаобстрел и люди в подвале живы. Утром начали разбирать завалы и как сообщила омбудсмен Денисова, из бомбоубежища начали выходить живые взрослые и дети.

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МариупольИталия