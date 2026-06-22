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Маремуха показала, как эффектно носить шорты с сапогами летом (фото)

07:15 22.06.2026 Пн
2 мин
Блогерша поразила тремя образами, в которых воплотила самый модный тренд 2026 года
aimg Сюзанна Аль Мариди
Маремуха показала, как эффектно носить шорты с сапогами летом (фото) Виктория Маремуха (коллаж: РБК-Украина)
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Блогерша, модель и актриса Виктория Маремуха на собственном примере показала, как воплотить в жизнь один из самых модных трендов 2026 года. Звезда продемонстрировала стильные образы с удлиненными шортами и высокими сапогами, которые стали ключевым элементом летней моды.

Как носить шорты летом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.

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Желтый корсет и белые бермуды

Первый образ построен вокруг светлых удлиненных бермудов. Свободный крой и высокая посадка создают непринужденный силуэт, который идеально подходит для солнечных дней.

Главным акцентом образа стал нежно-желтый корсетный топ. Приталенный верх подчеркнул фигуру и придал утонченности, а мягкий пастельный оттенок гармонично совместился с белым низом.

Дополнили наряд высокие шоколадно-коричневые сапоги грубого кроя, которые создали интересный контраст с легким летним настроением образа.

В качестве аксессуаров Маремуха выбрала вместительную сумку карамельного цвета, длинную цепочку с подвеской в форме креста, несколько массивных колец, браслеты и солнцезащитные очки в темной оправе.

Маремуха показала, как эффектно носить шорты с сапогами летом (фото)Маремуха показала, с чем носить шорты (фото: instagram.com/vicky_mare)

Платок, яркая куртка и джинсовые шорты

Второй лук получился более смелым и вдохновленным эстетикой уличного стиля. В нем блогерша объединила джинсовые шорты с ярким верхом.

Маремуха выбрала полупрозрачный черный топ на тонких бретелях, который придает образу драматичности и дерзости, а поверх небрежно накинула легкую куртку красного цвета.

Особое внимание привлекают аксессуары. На голову Виктория повязала платок с леопардовым принтом, который дополнила круглыми темными очками.

Завершили ансамбль коричневая кожаная сумка геометрической формы, браслет и темные сапоги.

Маремуха показала, как эффектно носить шорты с сапогами летом (фото)Модный образ с шортами и сапогами (фото: instagram.com/vicky_mare)

Асимметричный топ и джортсы

Для этого образа Маремуха выбрала светло-голубые джортсы, которые дополнила белым топом асимметричного кроя. Открытая линия плеч добавила легкости и подчеркнула летний характер образа.

Дополнительный акцент создал коричневый ремень. К образу блогерша также добавила многослойное колье, массивный металлический браслет, солнцезащитные очки и компактную темно-коричневую сумку.

Особый характер луку придали высокие темно-коричневые узкие сапоги на каблуке.

Сочетание шорт с сапогами создает модный контраст и делает образ более сложным и интересным. Это один из самых горячих трендов сезона.

Маремуха показала, как эффектно носить шорты с сапогами летом (фото)Маремуха поразила образом с шортами и сапогами (фото: instagram.com/vicky_mare)

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