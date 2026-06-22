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Маремуха показала, як ефектно носити шорти з чоботами влітку (фото)

07:15 22.06.2026 Пн
2 хв
Блогерка вразила трьома образами, у яких відтворила найгарячіший тренд 2026 року
aimg Сюзанна Аль Маріді
Маремуха показала, як ефектно носити шорти з чоботами влітку (фото) Вікторія Маремуха (колаж: РБК-Україна)
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Блогерка, модель та акторка Вікторія Маремуха на власному прикладі показала, як відтворити один із найгарячіших трендів 2026 року. Зірка продемонструвала стильні образи з подовженими шортами та високими чоботами, які стали ключовим елементом літньої моди.

Як носити шорти влітку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

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Жовтий корсет і білі бермуди

Перший образ побудований навколо світлих подовжених бермудів з деніму. Вільний крій і висока посадка створюють невимушений силует, який ідеально підходить для сонячних днів.

Головним акцентом луку став ніжно-жовтий корсетний топ. Приталений верх підкреслив фігуру та додав витонченості, а м'який пастельний відтінок гармонійно поєднався з білим низом.

Доповнили аутфіт високі шоколадно-коричневі чоботи грубого крою, які створили цікавий контраст з легким літнім настроєм образу.

У якості аксесуарів Маремуха обрала містку сумку в карамельному кольорі, довгий ланцюжок з підвіскою у формі хреста, кілька масивних каблучок, браслети та сонцезахисні окуляри в темній оправі.

Маремуха показала, як ефектно носити шорти з чоботами влітку (фото)Маремуха показала, з чим носити шорти (фото: instagram.com/vicky_mare)

Хустка, яскрава куртка та джинсові шорти

Другий лук вийшов більш сміливим і натхненним естетикою вуличного стилю. У ньому блогерка поєднала джинсові шорти з яскравим верхом.

Маремуха обрала напівпрозорий чорний топ на тонких бретелях, який додає образу драматичності та зухвалості, а поверх недбало накинула легку куртку червоного кольору.

Особливу увагу привертають аксесуари. На голові Вікторія зав'язала хустку з леопардовим принтом, яку доповнила круглими темними окулярами.

Завершили ансамбль коричнева шкіряна сумка геометричної форми, браслет та темні чоботи.

Маремуха показала, як ефектно носити шорти з чоботами влітку (фото)Модний образ з шортами та чоботами (фото: instagram.com/vicky_mare)

Асиметричний топ і джортси

Для цього образу Маремуха обрала світло-блакитні джортси, які доповнила білим топом асиметричного крою. Відкрита лінія плечей додала легкості та підкреслила літній характер образу.

Додатковий акцент створив коричневий ремінь. До образу блогерка також додала багатошарове кольє, масивний металевий браслет, сонцезахисні окуляри та компактну темно-коричневу сумку.

Особливого характеру луку надали високі темно-коричневі вузькі чоботи на підборах.

Поєднання шортів із чоботами створює модний контраст і робить образи більш складним та цікавим. Це один з найгарячіших трендів сезону.

Маремуха показала, як ефектно носити шорти з чоботами влітку (фото)Маремуха вразила образом з шортами та чоботами (фото: instagram.com/vicky_mare)

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