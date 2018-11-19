Стало відомо, чому люди бачать привидів

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Близько 18% людей стверджують, що бачили привидів і навіть вступали з ними в контакт

Науковці навели п'ять причин, які можуть пояснити, чому люди можуть бачити привидів і інші надприродні явища. Про це повідомляє lcmedia.com.ua.

Зазначається, що згідно з результатами дослідження, близько 18% людей стверджують, що бачили привидів і навіть вступали з ними в контакт. І ось вчені мужі вирішили дати цьому объъяснения:

Інфразвук. Звук вище 20 000 Гц занадто високий дня людей. Також у людини з'являються проблеми й зі звуками нижче 20 Гц, відомими як інфразвук, які в цілому залишаються непоміченими. Як було встановлено в ході дослідження 2003 року, 22% учасників концертів, які були піддані впливу звуку в 17 Гц, скаржилися, що відчувають "нез'ясовне почуття огиди і страху".

Зазначимо, що землетруси, вулканічна активність або блискавка теж можуть виробляти інфразвук. А з неприродних явищ - дизельні двигуни, вітряні турбіни і деякі гучномовці.

Цвіль. Вдихання цвілі може бути небезпечним для респіраторної системи людини. Більш того, як стверджують вчені, вплив цвілі іноді супроводжується неврологічними симптомами, серед яких тривожність, марення і ірраціональні страхи. Зазначимо, що ті. які стверджують про зустрічі з привидами, найчастіше "бачать" їх в старих будинках та покинутих будівлях, покритих цвіллю.

Чадний газ. Як і вдихання цвілі, що може призвести до того, що людина починає "бачити", "чути" і "відчувати" паранормальні речі, схожий ефект має і вплив занадто великої кількості окису вуглецю. Цей безбарвний і надзвичайно токсичний газ без смаку і запаху повільно отруює людини, в той час як він нічого особливого не помічає.

До слова, до тих пір, поки витік газу не виявлено, з'єднання може викликати слухові і зорові галюцинації, тиск у грудях і "незрозуміле почуття страху". Була одна знаменита історія в 1920-х роках про сім'ю, яка переїхала у будинок з привидами, мала досить небезпечну розгадку: виявилося, що звуки кроків, дивні рухи і відчуття присутності пояснювалися наявністю в житлових приміщеннях чадного газу, який проникав туди з зламаною печі.

Сила переконання. Вчені наводять результати дослідження щодо того, що люди з більшою ймовірністю наступного вірити в паранормальний досвід, якщо хтось інший буде "підгодовувати" цю нашу віру і зміцнювати її. Як кажуть психологи, з тієї ж причини людина більше схильний вірити історій про привидів, яких було кілька учасників.

Недостача повітря. По мірі глобального потепління клімату людям жалательно частіше провітрювати кімнату, щоб не зустрітися з привидами". Як стверджують медики, недолік кисню в приміщенні в деяких випадках може спровокувати запаморочення, сплутаність свідомості, марення і галюцинації.

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