Стало известно, почему люди видят привидения

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Около 18% людей утверждают, что видели призраков и даже вступали с ними в контакт

Ученые привели пять причин, которые могут объяснить, почему люди могут видеть призраков и прочие сверхъестественные явления. Об этом сообщает lcmedia.com.ua.

Отмечается, что согласно результатам исследования, около 18% людей утверждают, что видели призраков и даже вступали с ними в контакт. И вот ученые мужи решили дать этому объъяснения:

Инфразвук. Звук выше 20 000 Гц слишком высокий дня людей. Также у человека возникают проблемы и со звуками ниже 20 Гц, известными как инфразвук, которые в целом остаются незамеченными. Как было установлено в ходе исследования 2003 года, 22% участников концертов, которые были подвергнуты воздействию звука в 17 Гц, жаловались, что испытывают "необъяснимое чувство отвращения и страха".

Отметим, что землетрясения, вулканическая активность или молния тоже могут производить инфразвук. А из неприродных явлений - дизельные двигатели, ветряные турбины и некоторые громкоговорители.

Плесень. Вдыхание плесени может быть опасным для респираторной системы человека. Более того, как утверждают ученые, воздействие плесени иногда сопровождается неврологическими симптомами, среди которых тревожность, бред и иррациональные страхи. Отметим, что те. кото утверждают о встрече с приведениями, чаще всего "видят" их в старых домах и заброшенных строениях, покрытых плесенью.

Угарный газ. Как и вдыхание плесени, что может привести к тому, что человек начинает "видеть", "слышать" и "чувствовать" паранормальные вещи, схожий эффект имеет и воздействие слишком большого количества окиси углерода. Этот бесцветный и чрезвычайно токсичный газ без вкуса и запаха медленно отравляет человека, в то время как он ничего особенного не замечает.

Кстати, до тех пор, пока утечка газа не обнаружена, соединение может вызвать слуховые и зрительные галлюцинации, давление в груди и "необъяснимое чувство страха". Была одна знаменитая история в 1920-х годах о семье, которая переехала в дом с привидениями, имела довольно опасную разгадку: оказалось, что звуки шагов, странные движения и ощущение присутствия объяснялись наличием в жилых помещениях угарного газа, который проникал туда из сломанной печки.

Сила убеждения. Ученые приводят результаты исследования относительно того, что люди с большей вероятностью будум верить в паранормальный опыт, если кто-то другой будет "подкармливать" эту нашу веру и укреплять ее. Как говорят психологи, по той же причине человек больше склонен верить историям о привидениях, в которых было несколько участников.

Недостаток воздуха. По мере глобального потепления климата людям жалательно чаще проветривать комнату, чтобы "не встретиться с призраками". Как утверждают медики, недостаток кислорода в помещении в некоторых случаях может спровоцировать головокружение, спутанность сознания, бред и галлюцинации.

Ранее сообщалось о том, что в Украине существуют города, которые затерялись на карте страны и называются не иначе, как города-призраки.

Также мы писали, что эксперты назвали самый комфортный город для проживания в Украине.

Напомним, недавно астрономы обнаружили необычную галактику-призрак.

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Видео: РБК-Украина