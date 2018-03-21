Тривожний прогноз: вчені попередили про новий катаклізм

Австралійська експедиція повідомила, що льодовик Тоттена тане значно швидше

Під кінець 21 століття людство може зіткнутися з новим катаклізмом. Через танення гігантського льодовика рівень моря підніметься на три метри. Це загрожує катастрофічними наслідками для цивілізації.

Австралійська експедиція повідомила, що льодовик Тоттена тане значно швидше інших антарктичних льодів. За словами експертів, він на півтора градуса тепліше всіх інших прибережних льодовиків Антарктиди, повідомляє портал "Дні.ру". У 2017 році стало відомо, що Тоттен лежить на воді, а не спочиває на материку. Судячи з усього, швидкість його танення буде стрімко збільшуватися.

Більш того, вчені з'ясували, що підстава льодовика розмиває тепла солона вода Індійського океану. Через гігантські печери в материку Антарктиди вона проникає на сотні кілометрів вглиб під товщу льодовика.

За словами фахівців, у майбутньому величезний льодовик буде підданий змінам клімату в значно більшій мірі, ніж вважалося. За даними американського відомства NASA, з 2002 року по теперішній час Антарктика втрачала 125 мільярдів тонн льоду кожен рік, що щорічно піднімало рівень світового океану на 0,35 міліметра.З 1900 року рівень світового океану піднявся на 20 сантиметрів, а до кінця 21-го століття підніметься на метр або більше, тому вивчення льодовиків Антарктиди має величезне значення.

Нагадаємо, що вчені розповіли, наскільки збільшиться населення Землі в цьому році.