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Украинцев просят помочь собрать деньги на авто для эвакуации раненых

Четверг 12 октября 2023 14:43
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Украинцев просят помочь собрать деньги на авто для эвакуации раненых Украинцев просят помочь собрать деньги на авто для ВСУ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Украинцы из разных уголков мира просят помочь собрать средства на приобретение машины скорой помощи и пикапа для раненых военных ВСУ на передовой. Эти машины спасут жизнь наших героев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера Юлию Галкину, которая в начале полномасштабного вторжения выехала из Мариуполя в Гуляйполе, а затем из Гуляйполя за границу - в Германию.

"В Украине идет страшная война, и наши военные защищают нашу страну. Раненые бойцы нуждаются в быстром и надежном транспорте, чтобы доставить их в больницы и стабилизировать их состояние", - говорится в сообщении Юлии.

Женщина отмечает, что "даже небольшой вклад может спасать жизнь, каждая гривна или евро имеет значение".

Авто поедут к бойцам 117-й бригады (151-й отдельный батальон территориальной обороны), которые сейчас находятся на Лиманском направлении.

Украинцев просят помочь собрать деньги на авто для эвакуации раненых

Воины ВСУ нуждаются в помощи

Собрать нужно 10 тысяч евро - именно столько стоят автомобили, которые волонтеры уже нашли.

Реквизиты для сбора средств:

"Я верю, что вместе мы сможем собрать необходимые средства и сохранить жизнь наших защитников. Спасибо за вашу поддержку и доверие! Вместе мы сильны!" - подчеркивает волонтер.

Украинцев просят помочь собрать деньги на авто для эвакуации раненых

Напомним также, что идет важный сбор для медиков одной из бригад ДШВ, которая сейчас возле Марьинки

Нужно закупить эвакуационные ноши, раскладушки для раненых и турникеты.

Поддержать сбор можно по ссылке. Или на карту: 5375411506472781 (Рокитная А.)

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