Украинцев просят помочь собрать деньги на авто для эвакуации раненых
Украинцы из разных уголков мира просят помочь собрать средства на приобретение машины скорой помощи и пикапа для раненых военных ВСУ на передовой. Эти машины спасут жизнь наших героев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера Юлию Галкину, которая в начале полномасштабного вторжения выехала из Мариуполя в Гуляйполе, а затем из Гуляйполя за границу - в Германию.
"В Украине идет страшная война, и наши военные защищают нашу страну. Раненые бойцы нуждаются в быстром и надежном транспорте, чтобы доставить их в больницы и стабилизировать их состояние", - говорится в сообщении Юлии.
Женщина отмечает, что "даже небольшой вклад может спасать жизнь, каждая гривна или евро имеет значение".
Авто поедут к бойцам 117-й бригады (151-й отдельный батальон территориальной обороны), которые сейчас находятся на Лиманском направлении.
Воины ВСУ нуждаются в помощи
Собрать нужно 10 тысяч евро - именно столько стоят автомобили, которые волонтеры уже нашли.
Реквизиты для сбора средств:
- ПриватБанк
- PayPal: Galkina652@gmail.com
"Я верю, что вместе мы сможем собрать необходимые средства и сохранить жизнь наших защитников. Спасибо за вашу поддержку и доверие! Вместе мы сильны!" - подчеркивает волонтер.
Напомним также, что идет важный сбор для медиков одной из бригад ДШВ, которая сейчас возле Марьинки
Нужно закупить эвакуационные ноши, раскладушки для раненых и турникеты.
Поддержать сбор можно по ссылке. Или на карту: 5375411506472781 (Рокитная А.)