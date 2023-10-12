Украинцев просят помочь собрать деньги на авто для эвакуации раненых

Украинцы из разных уголков мира просят помочь собрать средства на приобретение машины скорой помощи и пикапа для раненых военных ВСУ на передовой. Эти машины спасут жизнь наших героев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера Юлию Галкину, которая в начале полномасштабного вторжения выехала из Мариуполя в Гуляйполе, а затем из Гуляйполя за границу - в Германию.

"В Украине идет страшная война, и наши военные защищают нашу страну. Раненые бойцы нуждаются в быстром и надежном транспорте, чтобы доставить их в больницы и стабилизировать их состояние", - говорится в сообщении Юлии.

Женщина отмечает, что "даже небольшой вклад может спасать жизнь, каждая гривна или евро имеет значение".

Авто поедут к бойцам 117-й бригады (151-й отдельный батальон территориальной обороны), которые сейчас находятся на Лиманском направлении.

Воины ВСУ нуждаются в помощи

Собрать нужно 10 тысяч евро - именно столько стоят автомобили, которые волонтеры уже нашли.

Реквизиты для сбора средств:

"Я верю, что вместе мы сможем собрать необходимые средства и сохранить жизнь наших защитников. Спасибо за вашу поддержку и доверие! Вместе мы сильны!" - подчеркивает волонтер.