Блогерша-миллионница Симбочка поделилась деталями о потере беременности в 18 лет

"Очень давно хотела ребенка"

По словам Симбочки, беременность была запланирована. Она признается, что давно мечтала стать матерью. Однако во время беременности блогерша внезапно попала в ДТП. За рулем была ее подруга, а автомобиль принадлежал мужу. Сама авария, по словам Карины, не имела серьезных последствий, однако она сильно перенервничала.

"Никто тогда не пострадал. Ничего критического не произошло. Я просто очень перенервничала. Потому что понимала: это все деньги", - вспомнила она.

Позже в ее жизни случился еще один стресс. А уже на шестой неделе беременности у Симбочки началось кровотечение, из-за чего пришлось сразу обратиться к врачам.

"Мне говорят: вот, шесть недель, у вас угроза выкидыша. Я сразу такая: давайте с этим что-то делать. Я заплачу любые деньги. Я уже тогда зарабатывала", - рассказала блоггер.

Ее положили в больницу, однако через два дня выписали. Симбочка чувствовала, что что-то не так, и через несколько дней кровотечение началось снова - на этот раз очень сильное.

Повторное УЗИ и шоковая новость

Тогда блогерша попала на УЗИ к врачу, которому доверяла. Там она узнала, что беременность прервалась.

"Я прихожу - а он так смотрит, говорит: "Ну все, нет. Вставай. Ты уже носишь неделю мертвый плод", - вспомнила Симбочка.

По ее словам, врач сказал это спокойно, что для него такая ситуация была привычной. В то же время, для 18-летней девушки эта новость стала шоком и спровоцировала истерику.

После обращения к гинекологу Карини назначили препарат, после которого должен был начаться процесс выкидыша. По ее словам, это было для нее хуже, чем процесс родов.

"Это было хуже, чем рожать"

Звезда Tik-Tok призналась, что следующая ночь стала для нее очень тяжелой.

"Наступила эта ночь - в болях, в муках. Это было хуже, чем рожать. Со мной рядом был тогда муж, но утром ему нужно было на работу", - поделилась она.

Ближе у обеду следующего дня состояние ухудшилось. По ее словам, началось очень сильное кровотечение, а вместе с ним вышло плодное яйцо с эмбрионом.

"Я просто беру, кладу его на ванную и два часа я сижу над ним и рыдаю. Потому что в моей голове - это был мой ребенок", - рассказала она.

Блогерша вспоминает, что тогда у нее началась истерика. Она звонила мужу, потому что не могла справиться со своим состоянием.

Избавиться от источника стресса

Мужчина приехал и увидел Симбочку в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому не придумал ничего лучше, чем лишить любимую так называемого "источника стресса".

"Он увидел меня в таком состоянии, что я уже просто кожу на себе рву от того, как мне внутренне больно. И все. Что он просто тогда додумался сделать - избавиться от "источника стресса". Он просто берет пакетик, гоп - и смывает. Я это все вижу…", - добавила она.

Карина также подчеркнула, что не считает тогдашний поступок супруга умышленной жестокостью. По ее мнению, он просто не знал, как помочь ей в такой ситуации.

"Я понимаю, что ничего плохого он не сделал. Он просто хотел мне помочь. Я ведь не могу его просто похоронить… Еще собаки съедят. Я не хочу об этом даже думать. Он просто избавился от "источника стресса", - сказала блогерша.