Блогерша Скальницкая обвинила бывшего в мошенничестве: детали скандала (видео)

"Мой бывший муж - профессиональный аферист"

Свою историю блогерка рассказала в большом видеообращении к подписчикам.

"Мой бывший муж - профессиональный аферист", - начала рассказ Скальницкая.

Она утверждает, что мужчина мог начать с ней отношения из-за денег.

"Начать со мной отношения, чтобы разводить меня в дальнейшем на деньги, изменять мне всю жизнь, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников", - сказала блогерша.

По словам Анастасии, после объявления о разводе она поначалу ожидала, что они смогут разойтись спокойно.

"Я приняла решение о разводе не потому, что что-то произошло, а просто последний год был очень тяжелым. Мы не ссорились, были просто сложные отношения. Мы жили разной жизнью", - рассказала она.

Однако примерно через десять дней после разрыва начали появляться факты, о которых она раньше не знала.

"Я не думала, что такое просто существует в реальной жизни. Мне сейчас кажется, что это не моя жизнь, это сериал", - сказала блогерша.

Анастасия Скальницкая с бывшим мужем (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

Рассказ о вымышленных обысках и деньгах

Отдельно Скальницкая вспомнила ситуацию, возникшую в начале отношений. Тогда Богдан сообщил ей о проблемах и попросил перевезти деньги в Польшу.

"Он сказал: да, у меня там, я чувствую, могут быть проблемы. Я продал все машины. Я хочу, чтобы ты уехала в Польшу и положила деньги на свой счет, чтобы мы на них могли рассчитывать", - рассказала она.

По словам блогерши, на следующий день ей сообщили о якобы обыске в доме и задержании Богдана.

"Мне звонит Богдан. Он говорит: "У нас был обыск дома, все деньги забрали, я в тюрьме", - вспомнила Скальницкая.

Через несколько часов после этого ей позвонил сам Богдан и попросил очень большую сумму денег. Скальницкая заявила, что продала свой автомобиль, чтобы помочь любимому.

"Я говорю: "Давай я продам свою машину". Думаю, ну, все бывает в жизни. Сейчас я помогу, потом он мне все вернет", - рассказала она.

После этого, по ее словам, начались регулярные финансовые проблемы.

"Не было ни дня, чтобы у меня не было долга"

Блогерша утверждает, что на протяжении всего брака регулярно отдавала деньги на решение проблем мужчины.

"Просто этот долг, который был, и дальше все долги, которые были в течение трех лет, их не существовало. Он просто брал с меня деньги. На эти деньги жил", - заявила она.

По словам Скальницкой, она продавала автомобили, вещи и даже брала кредиты, чтобы закрывать финансовые обязательства.

"Я начала продавать вещи, кто помнит. Делать распродажу. Вы это видели", - сказала она.

Позже, по словам блогерши, мужчина неоднократно сообщал о новых проблемах и необходимости срочно найти большие суммы.

"Он говорил: мне сказали, до завтра надо отдать деньги. Или меня там заберут, или у меня будут очень большие проблемы", - вспомнила она.

Скальницкая говорит, что поэтому постоянно искала дополнительные источники дохода.

"Да, эти годы я просыпалась, засыпала только с мнением, где найти деньги, чтобы закрыть эти долги. Более того, я брала даже на себя кредиты", - заявила блогерка.

"Не было ни дня, чтобы у меня не было долга. Это не мои долги, но это мой муж. Я ему доверяла просто на тысячу процентов", - добавила она.

Настя Скальницкая с бывшим мужем (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

Автомобили, оказавшиеся арендованными

Одним из самых неожиданных открытий после развода, по словам Анастасии, стала информация об автомобилях.

"Потом я узнаю, что машина не наша. Потом я узнаю, что у нас никогда не было машины. Он все эти деньги забирал себе", - утверждает она.

Блогерша заявила, что в течение трех лет не знала, что автомобили, на которые она тратила деньги, фактически были арендованы.

"Все машины. Все было в аренде. У меня никогда... Я не знала этого за эти три года. Не было ничего своего, за что я платила. Он меня просто обманывал", - сказала Скальницкая.

По ее словам, схожая ситуация возникла и с автомобилем для доставки ее бизнесу.

"Семь месяцев назад он говорит: давай возьмем лизинг, рабочую машину, доставку. Я говорю: давай. Несколько месяцев назад я выплатила за нее деньги. Сегодня я тоже узнала, что это не моя машина, что она тоже в аренде", - заявила она.

Скальницкая рассказала о долгах бизнеса

После развода, по словам блогерши, ситуация с ее бизнесом стала еще сложнее. Она утверждает, что попросила мужа передать ему бизнес, однако в течение десяти дней он этого не делал.

"Десять дней после этого он ничего не передавал. С тех десяти дней он не рассчитывался ни за что. Он унес все деньги оттуда", - рассказала Скальницкая.

По ее словам, после передачи бизнеса на балансе осталось всего 800 гривен. Позже, утверждает Анастасия, она узнала о якобы оформленных кредитах на ее сотрудников.

"И потом мне сказали, что он еще взял кредиты на сотрудников. Девушки боялись мне сказать это", - сказала блогерша.

По ее словам, после развода она осталась с долгами более чем на миллион гривен.

"Он оставил меня, вот мы уже развелись, с долгами более миллиона. Я ему говорю: ты вообще как? Где, я должна взять эти деньги? Кредиты на мне", - рассказала она.

Бывшие супруги с общим сыном Михаилом (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

"Я была для него просто финансовый проект"

Скальницкая также заявила, что мужчина во время брака изменял ей. По словам блогерши, она неоднократно получала сообщения о возможных изменах, однако не верила им.

"В течение наших отношений мне часто приходило какое-то СМС, что он изменяет. Я настолько доверяла этому человеку, я даже ему сбрасывала эти скрины", - рассказала она.

После развода, по словам Анастасии, она начала получать больше информации о личной жизни мужчины.

"Потом девушки мне говорят, он с марта отправляет вторым девушкам цветы. Корзины цветов", - заявила Скальницкая.

Также она утверждает, что узнала о его встречах с другими женщинами. В результате блогерша заключила, что ее отношения могли иметь для мужчины прежде всего финансовый интерес.

"Он меня никогда не любил. Я была для него просто финансовым проектом", - заявила Скальницкая.

В то же время, все эти обвинения являются утверждениями самой блоггерши. Публичных независимых подтверждений всех приведенных ею фактов в видео она не предоставила.

Подарки оказались подделками

Еще одним открытием, по словам Анастасии, стали дорогие подарки от мужчины. Она рассказала, что во время финансовых проблем хотела продать подаренные ей вещи, но Богдан якобы отказывал ее от этого.

"Ролексы ненастоящие. Это подделка. И одна сумка - это подделка", - заявила блогерша.

По ее словам, она поняла это только тогда, когда попыталась сдать вещи.

"Он не хотел, чтобы я шла сдавать, потому что я бы узнала, что это не оригинальные вещи", - сказала Скальницкая.

Скальницкая с детьми и эксмужем (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

"Он настраивал меня против людей"

Анастасия также рассказала, что, по ее словам, мужчина пытался ограничить ее общение с людьми, которые могли обратить внимание на проблемы в отношениях.

"Он настраивал меня против людей, которые могли открыть мне глаза", - заявила она.

Скальницкая вспомнила женщину, которая работала с ней в течение восьми лет и контролировала ее финансы.

"Она мне с самого начала говорила: Настя, нельзя так, нельзя продавать машину, это неправильно. Это был человек, который со мной 8 лет и следящий за всеми моими финансами, и он просто ему мешал", - сказала блогерша.

Также она заявила, что у мужчин якобы были финансовые конфликты с другими близкими им людьми.

"Наших кумовьев, Яну и Славика, он бросил на очень большую сумму", - утверждает Скальницкая.

Чем закончится эта история и будет ли блогерша обращаться в полицию - пока неизвестно. Скальницкая прожила в браке с избранником 3 года, за это время у них родился сын, а о разводе пары стало известно в сентябре этого года.