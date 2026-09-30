"Была для меня примером": Марта Адамчук рассказала, как изменилось ее отношение к Ани Лорак

Какой была Ани Лорак для Марты Адамчук в детстве

В семье Марты любили слушать музыку Софии Ротару. В детстве девушка устраивала дома концерты: одевала мамино платье, пела "Хуторянку" и воображала себя звездой.

"Я обожаю эти этномотивы с трубами, вообще молдавский фольклор очень интересен", - рассказала артистка.

Однако главным кумиром для нее была Ани Лорак.

"Моим настоящим кумиром была все же Ани Лорак. Я маленькой собирала все обложки с ней, учила ее песне", - вспомнила Марта.

Почему позиция Ани Лорак ее ранила

Марта Адамчук сказала, что ее лично ранила позиция Лорак в войне, поскольку в детстве она была для нее примером.

"И когда произошла эта история, что она в этой войне приняла сторону врага, меня это лично ранило, потому что она была для меня примером", - призналась она.

Как начался музыкальный путь Марты Адамчук

Интересно, что впоследствии с Ани Лорак Марту связала ее преподавательница вокала. Еще до начала профессиональной карьеры Адамчук занималась вокалом у Марии Когос, которая, по словам певицы, в свое время также учила Ани Лорак и Катю Бужинскую.

Поначалу Марта не планировала связывать свою жизнь с музыкой. После школы она хотела поступать на иностранные языки, однако занятия вокалом изменили ее планы. Впоследствии Адамчук поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств и выбрала профессиональный путь в музыке.