Гнатковский провел "спиритический сеанс" в "Зрадниках": участники угадывали ответы выбывших игроков

Как прошел "спиритический сеанс" в "Зрадниках"

Участники собрались за столом с магическим шаром, а Гнатковский взял на себя роль проводника сеанса. В таком формате им предложили выяснить, что думали об игре люди, уже покинувшие дворец Шенборнов.

Ведущий озвучивал вопросы, связанные с ответами выбывших игроков. Присутствовавшие должны были угадать их выбор между двумя кандидатами. За каждый правильный ответ в общий банк добавляли деньги.

Ведущий шоу Алексей Гнатковский (фото предоставлено пресс-службой)

Так что участникам пришлось вспомнить предварительные разговоры, симпатии и подозрения и попытаться понять, как их бывшие соперники оценивали других.

Как участники отреагировали на испытание

Для Алины Ковальской такой формат стал неожиданностью. Особенно поразило ее, насколько уверенно Гнатковский чувствовал себя в роли ведущего сеанса.

"Для меня это испытание стало полной неожиданностью. Было интересно, необычно и немного загадочно. А господин Граф был просто непревзойден! Сложилось впечатление, будто проводить спиритические сеансы - его привычное занятие и он делает это чуть ли не каждый день. Настолько органично он чувствовал себя в этой роли!"- поделилась участница.

Участники шоу "Зрадники" (фото предоставлено пресс-службой)

Что известно о шоу "Зрадники"

"Зрадники" - украинская адаптация международного формата The Traitors и эксклюзивный проект SWEET.TV Originals. Игра начинается с 21 участника, трое из которых получают роль предателей.

Они должны скрывать свою роль и постепенно устранять верных. Остальные участники пытаются определить, кому можно доверять, и разоблачить предателей. Главный приз проекта - миллион гривен.



Девятый выпуск второго сезона вышел 5 ноября и уже доступен на SWEET.TV.