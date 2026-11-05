Гнатковський провів "спіритичний сеанс" у "Зрадниках": учасники вгадували відповіді вибулих гравців

Як пройшов "спіритичний сеанс" у "Зрадниках"

Учасники зібралися за столом із магічною кулею, а Гнатковський взяв на себе роль провідника сеансу. У такому форматі їм запропонували з'ясувати, що думали про гру люди, які вже покинули палац Шенборнів.

Ведучий озвучував запитання, пов'язані з відповідями вибулих гравців. Присутні мали вгадати їхній вибір між двома кандидатами. За кожну правильну відповідь до спільного банку додавали гроші.

Ведучий шоу Олексій Гнатковський (фото надане пресслужбою)

Тож учасникам довелося пригадати попередні розмови, симпатії та підозри й спробувати зрозуміти, як їхні колишні суперники оцінювали інших.

Як учасники відреагували на випробування

Для Аліни Ковальської такий формат став несподіванкою. Особливо її вразило, наскільки впевнено Гнатковський почувався в ролі ведучого сеансу.

"Для мене це випробування стало повною несподіванкою. Було цікаво, незвично й трохи загадково. А пан Граф був просто неперевершений! Склалося враження, ніби проводити спіритичні сеанси - його звичне заняття і він робить це ледь не щодня. Настільки органічно він почувався в цій ролі!" - поділилася учасниця.

Учасники шоу "Зрадники" (фото надане пресслужбою)

Що відомо про шоу "Зрадники"

"Зрадники" - українська адаптація міжнародного формату The Traitors та ексклюзивний проєкт SWEET.TV Originals. Гра починається з 21 учасника, троє з яких отримують роль зрадників.

Вони мають приховувати свою роль і поступово усувати вірних. Решта учасників намагається визначити, кому можна довіряти, та викрити зрадників. Головний приз проєкту - мільйон гривень.



Дев'ятий випуск другого сезону вийшов 5 листопада й уже доступний на SWEET.TV.