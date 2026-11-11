Ирина Федишин потеряла дочь: ее муж заявил о семи нарушениях в работе медиков

Почему Ирину Федишин осматривали дома

В сообщении в Facebook 10 ноября Човнык показала фото с кладбища и вспомнила день трагедии.

"Почти месяц прошел с тех пор, как наша жизнь разделилась на "до" и "после". Но я помню все. Каждую минуту, каждый взгляд, каждое слово… Коридор больницы, закрытая операционная дверь, тревожные лица медиков", - написал Виталий.

"Как стоял под дверью и слышал, что происходит внутри: голоса, спешка, грохот. Как что-то падало и разбивалось, как люди переговаривались между собой. Это все выглядело мне страшной паникой вокруг. Я чувствовал, что ситуация в операционной была очень тяжелая", - также добавил он.

В своем сообщении муж певицы назвал имена двух врачей, к которым его жена обратилась за помощью перед госпитализацией. А еще он подробно описал события того дня.

По его словам, сначала у Ирины заболел живот, это произошло примерно в 17:30. Вечером она написала врачу Кристине Мельник, которая вела ее беременность. Она посоветовала принять гомеопатические лекарства, полежать и через час сообщить о самочувствии. Около 22:15 Ирина все еще ощущала боль. Когда она спросила, может ли ее осмотреть дежурный врач, Мельник посоветовала позвонить по телефону Ольге Коваль.

Последняя уже принимала роды у Федишин, когда родился ее сын Олег. Как вспоминает Човнык, на этот раз она сама предложила приехать к ним. После осмотра сказала, что не видит ничего критичного. По словам Виталия, врач не измерила Ирине давление и не проверила сердцебиение ребенка.

Виталий добавил, что впоследствии именно Коваль оперировала Ирину, а после операции сказала ей в палате, что решила уволиться. Однако 8 ноября больница Святой Анны сообщила об увольнении врача .

"То есть это решение она приняла сама, а не больница уволила. Это во-первых. А во-вторых, а что делать с Мельник Кристиной, которая вела Ирину, которая зная, что боль уже длилась не один час, первой назначила вибуркол? - спрашивает Човнык.

"Она решила перебросить все на Коваль Ольгу. Более того, когда уже состоялось это домашнее освидетельствование, Ирина начитала звуковое врачу Мельник Кристине, что остается дома, продолжает прием препаратов. Это звуковое она прослушала, но никак не отреагировала на него и не забила тревогу", - отметил он.

О чем Човнык спросил руководство больницы

По словам Виталия, в родильном враче УЗИ ждали около часа. Во время обследования он по видеосвязи показал экран другому врачу. Тот сразу заподозрил отслоение плаценты. В публикации Човнык также поставил под сомнение сертификацию врача, которая проводила УЗИ.

Сообщение мужа Ирины Федишин (скриншот из Facebook)

У руководства больницы Човнык спросил, проверяли ли действия Мельник. Директор больницы Святой Анны Светлану Гаврилюк он попросил объяснить, кто заполнял документы в ту ночь. По его словам, у них указали, что Ирину везли на каталке, хотя на обследование она сама поднималась по лестнице.

О ночных дежурствах Виталий говорил с Олегом Самчуком, генеральным директором Первого медицинского объединения Львова. По словам Човныка, Самчук рассказал о том, сколько средств вложил в эту больницу и сколько дорогостоящей аппаратуры приобрел.

"Что нам с того аппарата УЗИ, если нет врача за этим аппаратом", - написал Виталий.

Тогда же мужу Федишину сказали, что есть узкоспециализированные специалисты, которые не могут быть во всех больницах. А также, что в случае необходимости врачу звонят по телефону и он приезжает.

Публикация Виталия Човныка (скриншот из Facebook)

Какие нарушения назвал Човнык и что подтвердила больница

Човнык перечислил семь нарушений, которые, по его словам, зафиксировала комиссия Минздрава:

не обьективная оценка рисков во время беременности;

Отсутствие должного наблюдения за Ириной после госпитализации;

Существенное опоздание проведения УЗИ;

Не надлежащее определение и документирование объема кровопотери;

неправильная тактика переливания крови и ее компонентов;

Несвоевременная экстренная медицинская помощь, в частности запоздалая диагностика отслойки плаценты;

Нарушения в ведении медицинской документации.

"Самое важное: комиссия Минздрава официально установила, что медицинская помощь Ирине не соответствовала стандартам и протоколам", - подчеркнул Виталий.

Човнык также поднял вопрос возможной уголовной ответственности. Он обратился к подписчикам с просьбой поделиться мнениями, стоит ли семье добиваться такого рассмотрения дела.

"А как быть в этой ситуации? Как мне быть как отцу, потерявшему ребенка, чуть не потерявшему жену?" - написал Човнык.

В то же время он подчеркнул, что не стремится к мести и не хочет обесценивать работу украинских медиков.

Сообщение Виталия Челнока (скриншот из Facebook)

"Я не хочу мести. Я хочу правды. Я не хочу, чтобы кого-то наказали только потому, что мне больно. Я не хочу перечеркивать работу тысяч украинских врачей, ежедневно спасающих человеческие жизни", - отметил муж Федишин.

По словам Виталия, супругам предлагали клиники за границей, однако они хотели, чтобы дочь родилась в Украине. Теперь он обращается к врачам, руководителям медучреждений, городским властям и Минздраву с призывом улучшить организацию помощи в родильных.

"Нам нужны не только соболезнования. Нам нужны правда, ответственность и реальные изменения", - подчеркнул избранник певицы.

В конце сообщения Виталий поблагодарил всех, кто поддерживает их семью. Он признался, что они с Ириной пытаются возвращаться к обычной жизни и строить планы, но переживать потерю им очень тяжело.

"Я часто обнимаю Ирину и не знаю, что сказать. Ибо есть ли в мире слова, способные утешить мать после такой потери? Мне хочется забрать хотя бы частичку ее боли. Но я не могу. Могу только быть рядом. Держать ее за руку. Плакать вместе с ней. И каждый день говорить, как сильно я ее люблю".

Он также предположил, что когда-то они с женой напишут книгу о дочери Веронике, той ночи и своем опыте переживания потери.