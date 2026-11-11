Ірина Федишин втратила доньку: її чоловік заявив про сім порушень у роботі медиків

Чому Ірину Федишин оглядали вдома

У дописі у Facebook 10 листопада Човник показав фото з кладовища й згадав день трагедії.

"Майже місяць минув відтоді, як наше життя розділилося на "до" і "після". Але я пам’ятаю все. Кожну хвилину, кожен погляд, кожне слово… Коридор лікарні, зачинені двері операційної, тривожні обличчя медиків", - написав Віталій.

"Як стояв під дверима і чув, що відбувається всередині: голоси, поспіх, гуркіт. Як щось падало і розбивалося, як люди перемовлялися між собою. Це все виглядало мені страшною панікою навколо. Я відчував, що ситуація в операційній була надзвичайно важка", - також додав він.

У своєму дописі чоловік співачки назвав імена двох лікарок, до яких його дружина звернулася по допомогу перед госпіталізацією. А ще він детально описав події того дня.

За його словами, спочатку в Ірини заболів живіт, це сталося приблизно о 17:30. Увечері вона написала лікарці Христині Мельник, яка вела її вагітність. Вона порадила прийняти гомеопатичні ліки, полежати та за годину повідомити про самопочуття. Близько 22:15 Ірина все ще відчувала біль. Коли вона запитала, чи може її оглянути черговий лікар, Мельник порадила зателефонувати Ользі Коваль.

Остання уже приймала пологи у Федишин, коли народився її син Олег. Як згадує Човник, цього разу вона сама запропонувала приїхати до них. Після огляду сказала, що не бачить нічого критичного. За словами Віталія, лікарка не виміряла Ірині тиск і не перевірила серцебиття дитини.

Віталій додав, що згодом саме Коваль оперувала Ірину, а після операції сказала їй у палаті, що вирішила звільнитися. Однак 8 листопада лікарня Святої Анни повідомила про звільнення лікарки .

"Тобто це рішення вона прийняла сама, а не лікарня звільнила. Це по-перше. А по-друге, а що робити з Мельник Христиною, яка вела Ірину, яка знаючи, що біль вже тривав не одну годину, першою призначила вібуркол? І коли минула година ситуація не змінилася, то її лікарського досвіду не хватило, щоб забити на сполох?" - питає Човник.

"Вона вирішила перекинути все на Коваль Ольгу. Більше того, коли вже відбувся цей домашній огляд, Ірина начитала звукове лікарці Мельник Христині, що залишається вдома, продовжує прийом препаратів. Це звукове вона прослухала, але ніяк не відреагувала на нього і не забила на сполох", - зазначив він.

Про що Човник запитав керівництво лікарні

За словами Віталія, у пологовому на лікарку УЗД чекали близько години. Під час обстеження він через відеозв’язок показав екран іншому лікарю. Той одразу запідозрив відшарування плаценти. У дописі Човник також поставив під сумнів сертифікацію лікарки, яка проводила УЗД.

Допис чоловіка Ірини Федишин (скриншот із Facebook)

У керівництва лікарні Човник запитав, чи перевіряли дії Мельник. Директорку лікарні Святої Анни Світлану Гаврилюк він попросив пояснити, хто заповнював документи тієї ночі. За його словами, у них вказали, що Ірину везли на каталці, хоча на обстеження вона сама піднімалася сходами.

Про нічні чергування Віталій говорив з Олегом Самчуком, генеральним директором Першого медичного об’єднання Львова. За словами Човника, Самчук розповів про те, скільки коштів вклав у цю лікарню та скільки дороговартісної апаратури придбав.

"Що нам з того апарату УЗД, якщо немає лікаря за цим апаратом", - написав Віталій.

Тоді ж чоловіку Федишин сказали, що є вузькоспеціалізовані спеціалісти, які не можуть бути у всіх лікарнях. А також, що в разі потреби лікарю телефонують і він приїжджає.

Допис Віталія Човника (скриншот із Facebook)

Які порушення назвав Човник і що підтвердила лікарня

Човник перелічив сім порушень, які, за його словами, зафіксувала комісія МОЗ:

Неналежна оцінка ризиків під час вагітності;

Відсутність належного спостереження за Іриною після госпіталізації;

Суттєве запізнення проведення УЗД;

Неналежне визначення та документування обсягу крововтрати;

Неправильна тактика переливання крові та її компонентів;

Несвоєчасна екстрена медична допомога, зокрема запізніла діагностика відшарування плаценти;

Порушення у веденні медичної документації.

"Найважливіше: комісія МОЗ офіційно встановила, що медична допомога Ірині не відповідала стандартам і протоколам", - наголосив Віталій.

Човник також порушив питання можливої кримінальної відповідальності. Він звернувся до підписників із проханням поділитися думками, чи варто родині домагатися такого розгляду справи.

"А як бути у цій ситуації? Як мені бути як батькові, який втратив дитину, ледь не втратив дружину?" - написав Човник.

Водночас він наголосив, що не прагне помсти й не хоче знецінювати роботу українських медиків.

Допис Віталія Човника (скриншот із Facebook)

"Я не хочу помсти. Я хочу правди. Я не хочу, щоб когось покарали тільки тому, що мені боляче. Я не хочу перекреслювати працю тисяч українських лікарів, які щодня рятують людські життя", - зазначив чоловік Федишин.

За словами Віталія, подружжю пропонували клініки за кордоном, проте вони хотіли, щоб донька народилася в Україні. Тепер він звертається до лікарів, керівників медзакладів, міської влади та МОЗ із закликом покращити організацію допомоги в пологових.

"Нам потрібні не лише співчуття. Нам потрібні правда, відповідальність і реальні зміни", - наголосив обранець співачки.

Наприкінці допису Віталій подякував усім, хто підтримує їхню родину. Він зізнався, що вони з Іриною намагаються повертатися до звичайного життя та будувати плани, але переживати втрату їм надзвичайно важко.

"Я часто обіймаю Ірину й не знаю, що сказати. Бо чи є у світі слова, здатні втішити матір після такої втрати? Мені хочеться забрати хоча б частинку її болю. Але я не можу. Можу лише бути поруч. Тримати її за руку. Плакати разом із нею. І щодня говорити, як сильно я її люблю", - зізнався Човник.

Він також припустив, що колись вони з дружиною напишуть книгу про доньку Вероніку, ту ніч і свій досвід переживання втрати.