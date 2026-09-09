Каменских возмутила словами о "кисте" от украинского языка: как реагирует Анатолич и другие звезды

Реакция ведущего на заявление артистки

Анатолий Анатолич не стал прямо называть Каменских в своем сообщениим посте, однако опубликовал очевидную реакцию и кусочек видео из ее последнего интервью на своей странице в Instagram.

Он собрал несколько известных фраз, по которым русскоязычные публичные люди ранее объясняли свое нежелание или сложности с переходом на украинский. В списке ведущего - упоминания о "распятом мальчике", "русскоязычной челюсти" и Булгакове.

Анатолич предложил подписчикам продлить этот список.

"Распятый мальчик в трусиках... Русскоязычная челюсть... Не троште Булгакова... Продолжите этот фантастический список пожалуйста", - написал он.

"Курган и Агрегат" также резко отреагировали на слова о "кисте"

Не осталась в стороне и украинская хип-хоп группа "Курган и Агрегат". В Threads музыканты отреагировали на видео Каменских, связав ее слова с событиями в последнюю ночь.

Авторы публикации с иронией заявили, что видео певицы даже подняло им настроение после тяжелой ночи обстрелов. Далее они предложили достаточно саркастический "способ лечения" упомянутой Каменской проблемы.

"Вау! После тяжелой ночи обстрелов, увидел это видео и оно мне реально подняло настроение. Если у кого-то из вас будет киста, то не удаляйте и не лечите никак, просто переходите на русский язык и все наладится", - говорится в тексте поста.

Публикация украинской группы (скриншот)

Другие пользователи также не промолчали

В соцсетях появились и другие саркастические реакции на заявление Каменских. В частности, украинская журналистка и блоггер Нателла Кирс обратилась к "Люкс ФМ", где раньше выходили материалы с участием певицы.

"Люкс фм, у вас завелась киста. Давайте, чтобы больше не звучало", - написала она сообщение-обращение в Threads.

Пост журналистки в соцсети (скриншот)

Еще одну реакцию опубликовал радиоведущий и контентмейкер Артур Адамов. На своей странице в Instagram он смонтировал видео, в котором собрал разные объяснения людей о "трудностях с переходом на украинский".

Адамов назвал свою публикацию "эволюцией" таких объяснений и добавил в подборку последнее заявление Каменских.

"Эволюция причин "Почему я до сих пор общаюсь на русском?" - подписал он свою публикацию.

Что Каменских сказала об украинском языке

В своем последнем интервью российской журналистке Екатерине Гордєевой артистка рассказала о своем опыте перехода на украинский язык. Настя заявила, что после примерно полугода общения на украинском у нее пропал голос и появилась киста. По словам артистки, она обратилась к психологу, который якобы посоветовал ей вернуться к русскому, поскольку ее тело "не принимает" украинский.

В то же время Каменских назвала украинский язык красивым и отметила, что Украина, по ее мнению, должна разговаривать на украинском. Однако она заявила, что сама хочет решать, на каком языке ей общаться и петь.

"Я перешла на украинский язык и говорила исключительно на украинском языке полгода. И, представляешь, у меня вылезла киста и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что делать, и отменила концерты. И мне мой психолог сказала "Возвращайся на русский, твое тело не воспринимает это", - рассказала Настя.

Именно эта фраза о "кисте" и возвращении к русскому и стала поводом для многочисленных саркастических реакций в соцсетях.