Кризис на третьей неделе отцовства: Тишкевич и Томусяк рассказали о первых трудностях с младенцем
Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк столкнулись с первыми серьезными трудностями после рождения сына Данелика. Уже на третьей неделе отцовства в паре начались размолвки, хотя раньше конфликты для них были нетипичными.
Styler со ссылкой на видео-публикацию со страницы актера в Instagram расскажет об этом подробнее.
Почему у Екатерины Тишкевич и Валентина Томусяка начались ссоры
На кадрах, опубликованных в соцсети, актеры признались, что первые недели с младенцем оказались гораздо сложнее, чем они ожидали. Смена привычного ритма жизни, постоянная забота о ребенке и усталость сказались и на отношениях.
Валентин с юмором признался, что теперь лучше понимает мужчин, которые иногда не спешат возвращаться домой.
"Я начал понимать тех пап, которые пошли выбросить мусор - и не вернулись. Или вышли за хлебом и "встретимся через 20 лет", - пошутил актер.
Екатерина Тишкевич осталась сама с младенцем
Одним из непростых моментов стала поездка Валентина на заранее запланированные гастроли. На время Катерина осталась с маленьким сыном сама, и это прибавило напряжения.
Актриса объяснила, что разница в возможностях отдохнуть и изменить обстановку может болезненно ощущаться, когда один из родителей постоянно остается с ребенком.
"Когда у одного больше свободы, а другой закрыт с малышом в четырех стенах, это немного давит на всех, и колпак просто течет", - поделилась Екатерина.
В то же время супругам удалось поговорить о происходящем и не позволить недоразумениям разрушить близость.
"Слава Богу, нам хватило мудрости обсудить и вернуть тепло в наш дом", - добавила актриса.
Недосып и новые испытания отцовства
Еще одной проблемой для Екатерины стал хронический недосып. Из-за бессонных ночей она заметила, что стала хуже запоминать вещи и уже не может быть такой многозадачной, как раньше.
К тому же актриса ранее рассказывала, что Данелик имеет довольно капризный характер.
Несмотря на трудности, самый напряженный период пара уже пережила. Екатерина и Валентин постепенно привыкают к новому распорядку, учатся распределять обязанности и поддерживать друг друга.
А в конце видео актеры с юмором успокоили подписчиков: несмотря на первый кризис после рождения сына, разводиться они не собираются.
Беременность с угрозой прерывания и роды в Виннице
Тишкевич пережила кровотечение на восьмой неделе беременности и неделю провела в больнице на сохранности.
В то же время из-за непростой ситуации безопасности в Киеве супруги решили рожать в Виннице и уже 28 октября 2026 года актриса стала мамой Данелика - мальчика артистка родила путем планового кесарева сечения из-за хронической головной боли.
Через четыре ночи в родильном ее выписали домой, где молодоую семью уже ждали близкие, готовые помочь с малышом.