Почему у Екатерины Тишкевич и Валентина Томусяка начались ссоры

На кадрах, опубликованных в соцсети, актеры признались, что первые недели с младенцем оказались гораздо сложнее, чем они ожидали. Смена привычного ритма жизни, постоянная забота о ребенке и усталость сказались и на отношениях.

Валентин с юмором признался, что теперь лучше понимает мужчин, которые иногда не спешат возвращаться домой.

"Я начал понимать тех пап, которые пошли выбросить мусор - и не вернулись. Или вышли за хлебом и "встретимся через 20 лет", - пошутил актер.

Екатерина Тишкевич осталась сама с младенцем

Одним из непростых моментов стала поездка Валентина на заранее запланированные гастроли. На время Катерина осталась с маленьким сыном сама, и это прибавило напряжения.

Актриса объяснила, что разница в возможностях отдохнуть и изменить обстановку может болезненно ощущаться, когда один из родителей постоянно остается с ребенком.

"Когда у одного больше свободы, а другой закрыт с малышом в четырех стенах, это немного давит на всех, и колпак просто течет", - поделилась Екатерина.

В то же время супругам удалось поговорить о происходящем и не позволить недоразумениям разрушить близость.

"Слава Богу, нам хватило мудрости обсудить и вернуть тепло в наш дом", - добавила актриса.

Недосып и новые испытания отцовства

Еще одной проблемой для Екатерины стал хронический недосып. Из-за бессонных ночей она заметила, что стала хуже запоминать вещи и уже не может быть такой многозадачной, как раньше.

К тому же актриса ранее рассказывала, что Данелик имеет довольно капризный характер.

Несмотря на трудности, самый напряженный период пара уже пережила. Екатерина и Валентин постепенно привыкают к новому распорядку, учатся распределять обязанности и поддерживать друг друга.

А в конце видео актеры с юмором успокоили подписчиков: несмотря на первый кризис после рождения сына, разводиться они не собираются.

Беременность с угрозой прерывания и роды в Виннице

Тишкевич пережила кровотечение на восьмой неделе беременности и неделю провела в больнице на сохранности.

В то же время из-за непростой ситуации безопасности в Киеве супруги решили рожать в Виннице и уже 28 октября 2026 года актриса стала мамой Данелика - мальчика артистка родила путем планового кесарева сечения из-за хронической головной боли.

Через четыре ночи в родильном ее выписали домой, где молодоую семью уже ждали близкие, готовые помочь с малышом.