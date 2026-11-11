Лозовицкая из "Холостяка" призналась, как рассказала мужу о беременности и почему имя ребенку выбирали с ChatGPT

Как Екатерина узнала о беременности

Первые тесты не сразу убедили Екатерину, что она ждет ребенка. Чтобы окончательно убедиться, она сделала еще несколько проверок и в тот же день записалась на УЗИ.

"Я очень долго не могла в это поверить. Сделала три теста, записалась на УЗИ в тот же день. И пока врач на УЗИ не подтвердила, что да, я беременна, не верила. У меня был шок, но я была счастлива", - поделилась Лозовицкая.

Сюрприз готовить не стала - не удержалась

Устраивать особое объявление или готовить романтический сюрприз Екатерина не стала. Только увидела результат первого теста, сразу позвонила любимой видеосвязью.

Она призналась, что в тот момент думала совсем не о том, как красиво сообщить новость, а о самом факте беременности.

"Я не знаю, как девушки выдерживают эту паузу, что-то готовят. Я ему уже после первого теста звонила по видеосвязи. Здесь не было никакой романтики. Это такое серьезное событие в жизни, что у меня даже мозг не работал в направлении того, что нужно что-то подготовить или записать", - рассказала она.

По словам Лозовицкой, Гидаят также не ожидал услышать такую новость. Муж был счастлив, но в то же время удивлен.

Имя для ребенка Лозовицкая выбирала вместе с ChatGPT

Еще одной интересной деталью подготовки к появлению первенца стал выбор имени. Екатерина призналась, что для одного пола имя имела в примете еще с детства, а вот со вторым вариантом пришлось поразмыслить.

К поискам подключился и муж. Супруги просматривали различные варианты в интернете и советовались с ChatGPT, пытаясь найти необычное, но созвучное имя.

Отдельно Екатерина объяснила, почему для них важно учесть происхождение мужа. Гидаят - азербайджанец, так что имя должно было хорошо звучать вместе с его отчеством.

"У меня с одной статьей имя было готово всегда - буквально с детства знала, как бы назвала ребенка. А для другого пола такого имени не было. Мы гуглили, общались с ChatGPT, хотели найти что-то не слишком обычное, но вместе с тем интересное. этим совмещалось", - объяснила Лозовицкая.

Что известно об отношениях Екатерины и Гидаята

История Екатерины и Гидаята началась примерно полтора года назад с уроков вокала. Лозовицкая искала преподавателя, ей посоветовали Сеидова, поэтому она пересмотрела его страницу в соцсетях и написала. Сначала Катя хотела просто научиться петь, но знакомство постепенно переросло в несколько больше.

По словам Лозовицкой, сначала они много общались и подружились. Романтические чувства возникли уже после того, как между ними сформировалась близкая эмоциональная связь. Екатерина также признавалась, что испытала особую химию между ними.

Публично о романе пара сообщила в начале августа 2026 года. В тот момент влюбленные встречались уже около шести месяцев.

Уже 23 августа 2026 года Гидаят сделал Екатерине предложение во время своего выступления и уже 23 сентября пара сыграла свадьбу.