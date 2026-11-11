Лозовицька з "Холостяка" зізналась, як розповіла чоловіку про вагітність і чому ім'я дитині обирали із ChatGPT

Як Катерина дізналася про вагітність

Перші тести не одразу переконали Катерину, що вона чекає на дитину. Щоб остаточно впевнитися, вона зробила ще кілька перевірок і того самого дня записалася на УЗД.

"Я дуже довго не могла в це повірити. Зробила три тести, записалася на УЗД того самого дня. І поки лікарка на УЗД не підтвердила, що так, я вагітна, не вірила. У мене був шок, але я була щаслива", - поділилася Лозовицька.

Сюрприз готувати не стала - не втрималась

Влаштовувати особливе оголошення чи готувати романтичний сюрприз Катерина не стала. Щойно побачила результат першого тесту, одразу зателефонувала коханому відеозв'язком.

Вона зізналася, що в той момент думала зовсім не про те, як красиво повідомити новину, а про сам факт вагітності.

"Я не знаю, як дівчата витримують цю паузу, щось готують. Я йому вже після першого тесту телефонувала по відеозв'язку. Тут не було ніякої романтики. Це така серйозна подія в житті, що в мене навіть мозок не працював у напрямку того, що треба щось підготувати чи записати", - розповіла вона.

За словами Лозовицької, Гідаят також не очікував почути таку новину. Чоловік був щасливий, але водночас здивований.

Ім'я для дитини Лозовицька обирала разом із ChatGPT

Ще однією цікавою деталлю підготовки до появи первістка став вибір імені. Катерина зізналася, що для однієї статі ім'я мала на прикметі ще з дитинства, а от із другим варіантом довелося поміркувати.

До пошуків долучився і чоловік. Подружжя переглядало різні варіанти в інтернеті та радилося з ChatGPT, намагаючись знайти незвичне, але милозвучне ім'я.

Окремо Катерина пояснила, чому для них важливо було врахувати походження чоловіка. Гідаят - азербайджанець, тож ім'я мало добре звучати разом із його по батькові.

"У мене з однією статтю ім’я було готове завжди - буквально з дитинства знала, як би назвала дитину. А для іншої статі такого імені не було. Ми гуглили, спілкувалися з ChatGPT, хотіли знайти щось не надто звичайне, але водночас цікаве. Мій чоловік - азербайджанець, тому дитина матиме по батькові Гідаятович або Гідаятівна. Треба, щоб ім'я добре з цим поєднувалося", - пояснила Лозовицька.

Що відомо про стосунки Катерини і Гідаята

Історія Катерини та Гідаята почалася приблизно півтора року тому з уроків вокалу. Лозовицька шукала викладача, їй порадили Сеїдова, тож вона переглянула його сторінку в соцмережах і написала. Спершу Катя хотіла просто навчитися співати, але знайомство поступово переросло в дещо більше.

За словами Лозовицької, спочатку вони багато спілкувалися та потоваришували. Романтичні почуття виникли вже після того, як між ними сформувався близький емоційний зв'язок. Катерина також зізнавалася, що відчула особливу хімію між ними.

Публічно про роман пара повідомила на початку серпня 2026 року. На той момент закохані зустрічалися вже близько шести місяців.

Вже 23 серпня 2026 року Гідаят зробив Катерині пропозицію під час свого виступу і вже 23 вересня пара зіграла весілля.