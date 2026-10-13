MARUV объявила о разрыве с мужем после 14 лет отношений: "Каждый из нас пойдет своей дорогой"

Что MARUV сообщила о расставании

О завершении отношений исполнительница написала на своей странице в Facebook . Сообщение она опубликовала на русском языке. Певица объяснила, что хочет лично сообщить новость, прежде чем ее начнут обсуждать в печати.

"Мы с моим мужем завершили отношения длиной в 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете это от меня, а не из прессы", - написала MARUV.

Комментарии под публикацией артистка решила закрыть во избежание бурных обсуждений и домыслов. Причины расставания она не назвала.

Певица пояснила, что после разрыва особенно заботится об эмоциональном состоянии ребенка и хочет обеспечить ему чувство стабильности.

"Вместе мы дали жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему чувство стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас уйдет своей дорогой", - отметила она.

Как муж помогал MARUV в карьере

Александр Корсун участвовал и в творческой работе певицы. В 2019 году он рассказывал , что приобщался к разработке сценических костюмов и видеосопровождению ее выступлений.

"Мы всегда подходим вместе к концепту костюмов и виджеинга, я частично участвую, но бразды правления больше в Ани", - говорил Корсун.

Сама MARUV в ноябре 2019 года в интервью РосСМИ признавала, что им сложно разделять работу и личную жизнь. По ее словам, даже в отпуске паре не удавалось полностью отвлечься от дел: обоих она называла трудоголиками.

Как пара вышла замуж и о какой свадьбе мечтала певица

Ранее артистка говорила, что они с Александром зарегистрировали брак без пышного празднования. Идея возникла после встречи с парой, которая сначала поженилась, а свадьбу отпраздновала впоследствии.

Эту историю из ее интервью программе "Звездный путь" в августе 2020 приводило TV.ua. По словам MARUV, она предложила Александру зарегистрировать брак, а он согласился. Уже на следующий день им позвонили по телефону и пригласили приехать с паспортами, чтобы подать заявление.

В то же время, от большого праздника певица тогда не отказывалась. Она говорила, что мечтает о дорогой свадьбе еще с детства, и оценивала ее стоимость в 200 тысяч долларов.

"Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать", - рассказывала артистка.

Почему MARUV не поехала на "Евровидение" и что говорит о войне

В 2019 году MARUV победила в украинском Нацотборе на "Евровидение" с песней "Siren Song", однако на международный конкурс не поехала из-за разногласий по условиям договора.

В частности, контракт предусматривал отказ от гастролей в России. Сама певица заявляла, что готова отменить выступления в РФ, однако другие условия сделки сочли неприемлемыми.

Как сообщало Суспільне, после переговоров артистка отказалась подписывать договор. Впоследствии от участия отказались и другие финалисты Национального отбора, поэтому Украина вообще не выступила на "Евровидении-2019".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину MARUV не выступила с прямым публичным осуждением российской агрессии.

26 февраля 2022 года певица опубликовала обращение , в котором сообщила об отмене ближайших концертов и призвала российских военнослужащих задуматься о последствиях боевых действий.

"Русские военнослужащие, задумайтесь! Военные действия, а тем более человеческие жертвы, не сделают людей лучше или счастливее", - написала она.

В то же время артистка прямо не назвала Россию агрессором и не осудила действия российских властей.

В марте 2024 года расследователи Molfar Intelligence Institute сообщили, что имя MARUV оставалось в списке артистов Warner Music Russia, а ее музыка была доступна на российских платформах, в частности, Yandex Music.

По состоянию на октябрь 2026 г. подтвержденных новых заявлений MARUV с прямым осуждением российского вторжения нет. Певица продолжает музыкальную деятельность за границей, однако ее публичная позиция по поводу войны остается неоднозначной.