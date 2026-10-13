MARUV оголосила про розрив із чоловіком після 14 років стосунків: "Кожен із нас піде своєю дорогою"

Що MARUV повідомила про розставання

Про завершення стосунків виконавиця написала на своїй сторінці у Facebook . Допис вона опублікувала російською мовою. Співачка пояснила, що хоче особисто повідомити новину, перш ніж її почнуть обговорювати у пресі.

"Ми з моїм чоловіком завершили стосунки довжиною в 14 років. Думаю, буде чесно, якщо ви дізнаєтесь про це від мене, а не з преси", - написала MARUV.

Коментарі під публікацією артистка вирішила закрити, щоб уникнути бурхливих обговорень і домислів. Причину розставання вона не назвала.

Натомість співачка пояснила, що після розриву особливо дбає про емоційний стан дитини та хоче забезпечити їй відчуття стабільності.

"Разом ми дали життя прекрасній дитині, і зараз для мене особливо важливо дбати про її емоційний стан, а також забезпечити їй відчуття стабільності. Життя триває, тепер кожен із нас піде своєю дорогою", - зазначила вона.

Як чоловік допомагав MARUV у кар'єрі

Олександр Корсун брав участь і у творчій роботі співачки. У 2019 році він розповідав , що долучався до розробки сценічних костюмів і відеосупроводу її виступів.

"Ми завжди підходимо разом до концепту костюмів та віджеїнгу, я частково беру участь, але кермо влади більше в Ані", - казав Корсун.

Сама MARUV у листопаді 2019 року в інтерв'ю росЗМІ визнавала, що їм складно розділяти роботу й особисте життя. За її словами, навіть у відпустці парі не вдавалося повністю відволіктися від справ: обох вона називала трудоголіками.

Як пара одружилася і про яке весілля мріяла співачка

Раніше артистка розповідала, що вони з Олександром зареєстрували шлюб без пишного святкування. Ідея виникла після зустрічі з парою, яка спочатку одружилася, а весілля відсвяткувала згодом.

Цю історію з її інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" у серпні 2020 року наводило TV.ua . За словами MARUV, вона запропонувала Олександру теж зареєструвати шлюб, а він погодився. Уже наступного дня їм зателефонували та запросили приїхати з паспортами, щоб подати заяву.

Водночас від великого свята співачка тоді не відмовлялася. Вона казала, що мріє про дороге весілля ще з дитинства, і оцінювала його вартість у 200 тисяч доларів.

"Я хочу дуже пишне і дороге весілля. Тому на нього потрібно ще заробити", - розповідала артистка.

Чому MARUV не поїхала на "Євробачення" та що каже про війну

У 2019 році MARUV перемогла в українському Нацвідборі на "Євробачення" з піснею "Siren Song", однак на міжнародний конкурс не поїхала через розбіжності щодо умов договору.

Зокрема, контракт передбачав відмову від гастролей у Росії. Сама співачка заявляла, що готова скасувати виступи в РФ, проте інші умови угоди вважала неприйнятними.

Як повідомляло Суспільне , після переговорів артистка відмовилася підписувати договір. Згодом від участі відмовилися й інші фіналісти Нацвідбору, тому Україна взагалі не виступила на "Євробаченні-2019".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну MARUV не виступила з прямим публічним засудженням російської агресії.

26 лютого 2022 року співачка опублікувала звернення , у якому повідомила про скасування найближчих концертів і закликала російських військовослужбовців замислитися над наслідками бойових дій.

"Російські військовослужбовці, замисліться! Військові дії, а тим більше людські жертви, не зроблять людей кращими чи щасливішими", - написала вона.

Водночас артистка прямо не назвала Росію агресором і не засудила дії російської влади.

У березні 2024 року розслідувачі Molfar Intelligence Institute повідомили, що ім'я MARUV залишалося у списку артистів Warner Music Russia, а її музика була доступна на російських платформах, зокрема Yandex Music.

Станом на жовтень 2026 року підтверджених нових заяв MARUV із прямим засудженням російського вторгнення немає. Співачка продовжує музичну діяльність за кордоном, однак її публічна позиція щодо війни залишається неоднозначною.