Настя Скальницкая ответила хейтерам на фоне скандала с экс-мужем: "За мной правда"

Что Скальницкая ответила хейтерам

В своих Instagram Stories блогерша опубликовала черно-белый кадр с заявлением.

"За мной правда", - начала Настя.

Затем она обратилась к тем, кто, по ее словам, распространяет ложную информацию о ней.

"А те, кто лжет и выдумывает обо мне истории, хайпуйте. Пока пауза", - написала Скальницкая.

Блогерша также упрекнула тех, кто продолжает обсуждать ее личную жизнь.

"Есть гораздо более важные темы для обсуждений. Вы сами создаете эти посты и шум", - добавила она.

Конкретных имен Скальницкая не назвала. Не уточнила она и того, какие публикации имела в виду.

Заявление Анастасии Скальницкой (скриншот из Instagram)

Почему Скальницкую критикуют в соцсетях

После рассказа блогерши о финансовых проблемах часть пользователей начала сравнивать ее нынешние заявления с предыдущим публичным образом.

В частности, в Threads упоминали ее участие в "Супермамі", где Настя рассказывала о своей жизни и достижениях. Некоторые комментаторы критиковали ее поведение по отношению к другим участницам проекта и ставили под сомнение то, насколько этот образ согласуется с нынешним рассказом о финансовых трудностях.

Другие пользователи спрашивали, как Скальницкая могла долго не знать о финансовых делах мужа. В дискуссиях упоминались открытые реестры, ее бизнес и доходы.

Отдельные корреспонденты выдвигали предположение, что публичная история развода могла быть способом привлечь дополнительное внимание к блогерше. Дискуссию продолжили и посты Насти о том, что после скандальной истории ее аудитория выросла до миллиона подписчиков.

В то же время, эти предположения остаются мнениями пользователей соцсетей и не являются установленными фактами.

Какие вопросы задала Екатерина Остапчук

Публично на историю отреагировала и Екатерина Остапчук. Она заявила, что не отрицает возможности обмана со стороны Богдана, однако подвергла сомнению то, что Скальницкая могла совсем не знать о его деятельности.

"Истории Насти я не верю", - писала Екатерина.

В частности, Остапчук спрашивала, как оформляли автомобили, которые Скальницкая считала приобретенными, а затем назвала арендованными. Ее интересовало, кто был указан в документах и принимала ли Анастасия участие в оформлении.

Другой вопрос касался рассказа о якобы задержании Богдана. Екатерина поинтересовалась, кому именно Скальницкая передавала деньги, чтобы помочь мужчине, и что ей было известно об этой ситуации.

Остапчук подчеркнула, что задает вопросы, а не выдвигает доказанные обвинения. Также она заявила о готовности публично извиниться, если ее предположения не подтвердятся.

Екатерина Остапчук (фото:instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Как к обсуждению присоединилась Юлия Верба

Скандал задел и блогершу Вербу. Пользователи начали проводить параллели между ее браком и историей Скальницкой, предполагая, что она может столкнуться с обманом.

Верба резко отвергла такие сравнения. Она заверила, что знает, чем занимается ее муж Костя, а у него есть собственная работа и не находится на ее содержании.

Блогерша также рассказала, что еще в начале отношений расспрашивала избранника о его прошлом и просила показать документ о расторжении предыдущего брака.

"Доверять можно, но лучше 10 раз проверить", - отметила она.

Впоследствии Юлия опубликовала видео с шутливой песней, в которой обыграла ситуацию вокруг Скальницкой. Позже она уточнила, что не хотела обидеть Настю, а только рассказывала о собственном подходе к отношениям и выборе партнера.

Юлия Верба (фото: instagram.com/verbaaa)

Что Скальницкая рассказала о бывшем муже

Поводом для дискуссий стало видеообращение Скальницкой, опубликованное 21 сентября.

В нем она обвинила Богдана в обмане, изменах и создании финансовых проблем для ее бизнеса.

По словам блогерши, во время брака она регулярно давала деньги на погашение его якобы долгов, продавала собственные вещи и брала кредиты. После разрыва, утверждала она, выяснилось, что части этих обязательств не было.

Отдельно Скальницкая заявила, что после передачи ей управления цветочным бизнесом на балансе осталось всего 800 гривен, а долги превышали миллион.

Также она рассказала о сообщениях о возможных изменах, которые получала еще во время отношений. Тогда, по ее словам, она доверяла мужу и не верила этой оговорке.

Настя и Богдан прожили в браке три года и имеют общего сына Михаила.