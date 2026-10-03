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Люди 03 октября 2026, 09:59

Александр Педан рассказал об избраннике 21-летней дочери: пара вместе уже пять лет

Избранник Валерии переехал ради нее во Львов и в свое время дошел до финала кулинарного телешоу
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Александр Педан, Валерия Педан с избранником Данилом (коллаж: Styler)
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Украинский телеведущий Александр Педан рассказал о личной жизни своей 21-летней дочери Валерии. Она уже пять лет находится в отношениях с Данилой Кивой, которого отец девушки в шутку называет "зятьком".

Как рассказывает Styler, подробностями Педан поделился в шоу "Тости" на YouTube-канале комедийного коллектива "Трио Різні".

Что Педан рассказал об отношениях дочери

По словам телеведущего, Валерия и Данило начали встречаться еще до начала полномасштабной войны и вместе уже около пяти лет. Обоим сейчас 21 год.

Сейчас пара живет во Львове. Данило переехал в город ради Валерии, когда она окончила второй курс Украинского католического университета. Сам Педан положительно высказался о парне дочери и рассказал, что называет его "зятьком".

Валерия в этом году завершила обучение в УКУ и получила степень бакалавра. Интересно, что одновременно выпускником университета стал и ее отец – Александр получил степень магистра.

Что известно о Даниле Киве

Избранник Валерии уже имеет опыт участия в телепроектах. Даниил был участником кулинарного шоу "МастерШеф. Діти" и дошел до финала.

Педан тепло отозвался о парне и похвалил его самостоятельность. По словам ведущего, Даниил снимает квартиру во Львове, где живет вместе с Валерией.

Что Валерия рассказала о своих отношениях

После рассказа отца Валерия опубликовала в Instagram общие кадры с Данилом.

Валерия Педан и с избранником Данилой (фото: instagram.com/pedanlera)

Александр Педан отреагировал и на эту публикацию дочери, оставив под ней шуточный комментарий.

Комментарий Александра Педана (фото: instagram.com/pedanlera)
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