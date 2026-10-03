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Люди 03 жовтня 2026, 09:59

Олександр Педан розповів про обранця 21-річної доньки: пара разом уже п'ять років

Обранець Валерії переїхав заради неї до Львова та свого часу дійшов до фіналу кулінарного телешоу
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Олександр Педан, Валерія Педан з обранцем Данилом (колаж: Styler)
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Український телеведучий Олександр Педан розповів про особисте життя своєї 21-річної доньки Валерії. Вона вже п'ять років перебуває у стосунках із Данилом Ківою, якого батько дівчини жартома називає "зятьком".

Як розповідає Styler, подробицями Педан поділився у шоу "Тости" на YouTube-каналі комедійного колективу "Тріо Різні".

Що Педан розповів про стосунки доньки

За словами телеведучого, Валерія та Данило почали зустрічатися ще до початку повномасштабної війни й разом уже близько п'яти років. Обом зараз 21 рік.

Нині пара живе у Львові. Данило переїхав до міста заради Валерії, коли вона закінчила другий курс Українського католицького університету. Сам Педан позитивно висловився про хлопця доньки та розповів, що називає його "зятьком".

Валерія цього року завершила навчання в УКУ та здобула ступінь бакалавра. Цікаво, що одночасно випускником університету став і її батько - Олександр отримав ступінь магістра.

Що відомо про Данила Ківу

Обранець Валерії вже має досвід участі в телепроєктах. Данило був учасником кулінарного шоу "МастерШеф. Діти" та дійшов до фіналу.

Педан тепло відгукнувся про хлопця та похвалив його самостійність. За словами ведучого, Данило винаймає квартиру у Львові, де зараз живе разом із Валерією.

Що Валерія розповіла про свої стосунки

Після розповіді батька Валерія опублікувала в Instagram спільні кадри з Данилом.

Валерія Педан та з обранцем Данилом (фото: instagram.com/pedanlera)

Олександр Педан відреагував і на цю публікацію доньки, залишивши під нею жартівливий коментар.

Коментар Олександра Педана (фото: instagram.com/pedanlera)
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