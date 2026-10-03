Олександр Педан розповів про обранця 21-річної доньки: пара разом уже п'ять років

Що Педан розповів про стосунки доньки

За словами телеведучого, Валерія та Данило почали зустрічатися ще до початку повномасштабної війни й разом уже близько п'яти років. Обом зараз 21 рік.

Нині пара живе у Львові. Данило переїхав до міста заради Валерії, коли вона закінчила другий курс Українського католицького університету. Сам Педан позитивно висловився про хлопця доньки та розповів, що називає його "зятьком".

Валерія цього року завершила навчання в УКУ та здобула ступінь бакалавра. Цікаво, що одночасно випускником університету став і її батько - Олександр отримав ступінь магістра.

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Обранець Валерії вже має досвід участі в телепроєктах. Данило був учасником кулінарного шоу "МастерШеф. Діти" та дійшов до фіналу.

Педан тепло відгукнувся про хлопця та похвалив його самостійність. За словами ведучого, Данило винаймає квартиру у Львові, де зараз живе разом із Валерією.

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Після розповіді батька Валерія опублікувала в Instagram спільні кадри з Данилом.

Валерія Педан та з обранцем Данилом (фото: instagram.com/pedanlera)

Олександр Педан відреагував і на цю публікацію доньки, залишивши під нею жартівливий коментар.