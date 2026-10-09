Елена Шоптенко объяснила, почему не присоединилась к перезапуску шоу "Танцюють всі!" в 2026 году

Что Шоптенко рассказала о возвращении "Танцюють всі!"

Танцовщица работала над первыми сезонами проекта как хореограф-постановщица. Однако в этот раз она не присоединилась к производству шоу.

По словам хореографки, она хорошо знакома с продюсером, однако "Танцюють всі!" не является ее основным профессиональным направлением. Ближе к своей специализации она считает "Танці з зірками", хотя постановка бальных танцев знакома ей в обоих форматах.

Почему Шоптенко не присоединилась к новому сезону "Танцюють всі!"

Танцовщица отметила, что спокойно воспринимает возвращение проекта и не чувствует сожаления из-за того, что в этот раз не участвует в нем. Сейчас она имеет другие профессиональные приоритеты и сосредоточена на собственном развитии.

"Для меня это не какое-то поражение. Просто сейчас мое развитие идет в другом направлении", - сказала хореограф.

Она также подчеркнула, что не считает необходимым постоянно оставаться в одной профессиональной роли. По ее мнению, развитие предполагает готовность выходить за пределы привычного, даже если новый путь связан с неизвестностью.

Как обучение в Англии влияет на ее профессиональные планы

Одним из важных направлений нынешнего этапа жизни Шоптенко назвала обучение в Англии. По ее словам, этот опыт помогает ему открывать новые перспективы и формировать другие ценности.

Хореографка призналась, что изменения могут вызвать страх, особенно когда человек уже имеет профессиональную репутацию, достижения и сложившиеся навыки. В то же время она считает, что именно готовность овладевать новым помогает двигаться вперед.

Несмотря на отсутствие в новом сезоне, Шоптенко радуется возвращению танцевальных проектов в Украину. Она подчеркнула, что поддерживает танец в разных его проявлениях и считает его неотъемлемой частью жизни.

Чем сейчас занимается танцовщица

После вынужденного переезда в Австрию Елена начала получать образование в области танцевально-двигательной терапии. Это направление предполагает использование движения и пляски в работе с психоэмоциональным состоянием человека. По словам хореографа, она уже применяет полученные знания в Украине и за рубежом, в частности, в рамках собственной программы Hush! Dancepy.

Помимо образовательной деятельности Елена принимает участие в благотворительных проектах в Украине. Она организует мероприятия, в ходе которых собирают средства на протезирование ветеранов. Шоптенко отметила, что именно в этой работе видит практическую пользу своих профессиональных навыков другим людям.

Еще одно направление ее обучения - Shadow Work, метод самоисследования, который, по описанию Шоптенко, сочетает подходы, связанные с психологией Карла Юнга, коучингом и телесно ориентированной работой. В интервью она сообщила, что планирует завершить обучение и пройти сертификацию в декабре 2026 года.

Когда выйдет новый сезон "Танцюють всі!" и кто вошел в жюри

В 2026 году шоу "Танцюють всі" возвращается на украинские экраны после продолжительного перерыва. Новый сезон создает платформа SWEET.TV, а съемку проекта приступили в сентябре в Киеве. Точную дату премьеры пока не объявили.

В состав жюри нового сезона вошли певица Надя Дорофеева, танцовщик и хореограф Максим Оробец, хореограф-постановщица Марина Кущева и режиссер и клипмейкер Руслан Махов.

Ведущими обновленного проекта стали блоггер Даша Квиткова и шоумен Роман Мищеряков.

Новый сезон также предусматривает сотрудничество с Superhumans Center. Среди заявленных направлений проекта - инклюзивность и возможность для танцовщиков с разным опытом и возможностями продемонстрировать свои способности.