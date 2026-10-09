Олена Шоптенко пояснила, чому не долучилася до перезапуску шоу "Танцюють всі" у 2026 році

Що Шоптенко розповіла про повернення "Танцюють всі!"

Танцівниця працювала над першими сезонами проєкту як хореографка-постановниця. Однак цього разу вона не долучилася до виробництва шоу.

За словами хореографки, вона добре знайома з продюсером, проте "Танцюють всі!" не є її основним професійним напрямком. Ближчим до своєї спеціалізації вона вважає "Танці з зірками", хоча постановка бальних танців знайома їй в обох форматах.

Чому Шоптенко не долучилася до нового сезону "Танцюють всі!"

Танцівниця зазначила, що спокійно сприймає повернення проєкту й не відчуває жалю через те, що цього разу не бере в ньому участі. Нині вона має інші професійні пріоритети та зосереджена на власному розвитку.

"Для мене це не є якоюсь поразкою. Просто зараз мій розвиток йде в іншому напрямку", - сказала хореографка.

Вона також наголосила, що не вважає необхідним постійно залишатися в одній професійній ролі. На її думку, розвиток передбачає готовність виходити за межі звичного, навіть якщо новий шлях пов'язаний із невідомістю.

Як навчання в Англії впливає на її професійні плани

Одним із важливих напрямків нинішнього етапу життя Шоптенко назвала навчання в Англії. За її словами, цей досвід допомагає їй відкривати нові перспективи та формувати інші цінності.

Хореографка зізналася, що зміни можуть викликати страх, особливо коли людина вже має професійну репутацію, досягнення та сформовані навички. Водночас вона вважає, що саме готовність опановувати нове допомагає рухатися вперед.

Попри відсутність у новому сезоні, Шоптенко радіє поверненню танцювальних проєктів в Україні. Вона наголосила, що підтримує танець у різних його проявах і вважає його невід'ємною частиною життя.

Чим зараз займається танцівниця

Після вимушеного переїзду до Австрії Олена Шоптенко почала здобувати освіту в галузі танцювально-рухової терапії. Цей напрям передбачає використання руху й танцю в роботі з психоемоційним станом людини. За словами хореографки, вона вже застосовує отримані знання в Україні та за кордоном, зокрема в межах власної програми Hush! Dancepy.

Окрім освітньої діяльності, Олена бере участь у благодійних проєктах в Україні. Вона організовує заходи, під час яких збирають кошти на протезування ветеранів. Шоптенко зазначила, що саме в цій роботі бачить практичну користь своїх професійних навичок для інших людей.

Ще один напрям її навчання - Shadow Work, метод самодослідження, який, за описом Шоптенко, поєднує підходи, пов'язані з психологією Карла Юнга, коучингом і тілесно орієнтованою роботою. В інтерв'ю вона повідомила, що планує завершити навчання та пройти сертифікацію в грудні 2026 року.

Коли вийде новий сезон "Танцюють всі!" та хто увійшов до журі

У 2026 році шоу "Танцюють всі" повертається на українські екрани після тривалої перерви. Новий сезон створює платформа SWEET.TV, а знімання проєкту розпочали у вересні в Києві. Точну дату прем'єри наразі не оголосили.

До складу журі нового сезону увійшли співачка Надя Дорофєєва, танцівник і хореограф Максим Оробець, хореографка-постановниця Марина Кущова та режисер і кліпмейкер Руслан Махов.

Ведучими оновленого проєкту стали блогерка Даша Квіткова та шоумен Роман Міщеряков.

Новий сезон також передбачає співпрацю із Superhumans Center. Серед заявлених напрямків проєкту - інклюзивність і можливість для танцівників із різним досвідом та фізичними можливостями продемонструвати свої здібності.