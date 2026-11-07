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Люди 07 ноября 2026, 15:23

Ольга Сумская рассказала, на какую пенсию рассчитывает после 40 лет работы в кино

Актриса надеется, что при начислении выплат учтут ее творческий стаж, звание и награды
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ольга Сумская рассказала об оформлении пенсии и своем творческом стаже (коллаж: Styler)
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Актриса театра и кино Ольга Сумская вскоре планирует оформить пенсию. Она рассчитывает, что при начислении выплат учтут ее многолетнюю работу в театре и кино, творческое наследие, почетные звания и награды.

Деталями со ссылкой на программу "Наодинці з Гламуром" делится Styler.

Подготовка к оформлению пенсии

Актриса рассказала, что пока еще не обращалась в соответствующие учреждения, однако планирует сделать это до конца ноября. По ее словам, у нее большой творческий стаж: работала в театрах, государственных учреждениях и на телеканалах, а в кино снимается более 40 лет.

Сумская надеется, что все эти годы работы и профессиональные достижения будут должным образом учтены при назначении пенсии.

"Я еще не заходила в те кабинеты. До конца ноября есть небольшой промежуток времени, чтобы мне все посчитали и уже с моего юбилея начислили эту сумму. Я работала в театрах, у меня есть творческий багаж. У меня есть трудовая книжка. Я в кино более 40 лет. Надеюсь, что весь мой творческий опыт, звания и регалии там хранятся и будут учтены", - поделилась актриса.

Она также подчеркнула, что начала творческий путь еще в 16 лет. Поэтому рассчитывает, что при оформлении пенсии не останутся без внимания ее роли и многолетний труд в разных сферах культуры.

На какие надбавки рассчитывает актриса

Сумская понимает, что звание народной артистки может дать лишь небольшую прибавку к пенсии. В то же время, она надеется, что определенную роль играют и государственные награды.

Однако актриса не питает иллюзий относительно размера будущих выплат и признает, что одной пенсии для жизни сегодня вряд ли хватит.

"Я понимаю, что звание "народная артистка" - это небольшая надбавка, а вот ордена... Ну, я думаю, что что-то там добавится. Конечно, это совсем небольшая сумма, потому что на эту пенсию сегодня вряд ли можно прожить. Но надеюсь только на свою силу духа и рабочий ритм. Потому что работа сегодня держит всех нас в хорошей форме. Только так", - отметила Сумская.

Для актрисы, которая недавно отпраздновала свой юбилей - 60 лет, работа остается не только профессиональной реализацией, но и важной опорой. Именно на активность и возможность продолжать работать она возлагает самые большие надежды.

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