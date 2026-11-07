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Люди 07 ноября 2026, 14:05

После объявления беременности Екатерина Лозовицкая сообщила о выезде из Киева: "Мне грустно"

Победительница "Холостяка" призналась, что ей грустно покидать столицу
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
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Модель и победительница 12-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая решила уехать из Киева вместе с мужем. О своем решении знаменитость сообщила в соцсетях, показав подготовленные к переезду чемоданы.

Детальнее об этом расскажет Styler со ссылкой на "сториз" со страницы модели в Instagram.

"Грустно и тревожно"

Екатерина призналась, что из-за быстрого темпа событий, в котором она живет сейчас, даже не знает, как будет успевать вести соцсети. Она сообщила, что в этот день они с мужем уходят из Киева, ведь решили позаботиться о безопасности будущего ребенка.

"Не знаю, как успевать вести Instagram с этими темпами. Сегодня мы едем из Киева. Из-за моей беременности решили найти более безопасное место на ближайшее время. Мне грустно. Мне тревожно. Ведь я люблю Киев всем сердцем. Очень надеюсь, что наш переезд временный", - написала Лозовицкая.

Лозовицкая объяснила, почему уезжает из Киева (скриншот)

В подтверждение своих слов модель опубликовала фото с большим количеством чемоданов.

В то же время, Екатерина дала понять, что не планирует прощаться со столицей навсегда. Она надеется, что ситуация позволит им вернуться в Киев в ближайшее время.

Екатерина Лозовицкая объявила о переезде из столицы (скриншот)
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Новость о беременности

Решение о переезде стало известно только на следующий день после другой важной новости в жизни модели. 6 ноября Екатерина вместе с мужем, певцом Гидаятом Сеидовым, сообщила, что они ждут первенца .

Пара опубликовала нежную черно-белую фотосессию. На фотографиях Лозовицкая позировала в обжатом темном платье, которое подчеркнуло округлый животик, а ее муж нежно обнимал и целовал будущую маму.

Супруги пока не раскрывают срок беременности и пола ребенка.

Беременная Лозовицкая с мужчиной (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Напомним также, что о романе Екатерины и Гидаята стало известно летом 2026 года. Певец сделал предложение любимой во время своего концерта, а уже 23 сентября пара сыграла свадьбу в кругу родных и друзей.

Для Лозовицкой это первый брак с Гидаятом Сеидовым, а теперь супруги готовятся к новому этапу - рождению общего ребенка.

Ранее мы рассказывали, как актриса Ирина Сопонару объяснила свое нежелание выезжать из Украины, несмотря на непростую ситуацию в столице.

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