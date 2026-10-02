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Главная Люди Подруга Леси Никитюк идет на "Холостяк": что известно о Валерии Полянской
Люди 02 октября 2026, 11:29

Подруга Леси Никитюк идет на "Холостяк": что известно о Валерии Полянской

Работа занимает почти все ее время, однако теперь менеджер решила попытаться построить личную жизнь на романтическом реалити
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Валерия Полянская и Леся Никитюк (фото: Styler)
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Менеджер и близкая подруга Леси Никитюк Валерия Полянская стала участницей 15-го сезона "Холостяка". Она попытается построить отношения с главным героем проекта - украинским баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Как отмечает Styler, об участии Валерии Полянской в шоу стало известно из нового анонса, опубликованного в официальном Instagram телеканале СТБ.

Валерия Полянская стала участницей "Холостяка"

Валерия Полянская стала одной из участниц 15-го сезона романтического реалити. В новом анонсе она призналась, что работа занимает около 98% ее жизни.

Полянская привыкла много времени уделять карьере и планировать свой график заранее. Теперь она решила найти время и для личной жизни и познакомиться с главным героем сезона - Вячеславом Кравцовым.

Премьера 15-го сезона "Холостяка" запланирована на 16 октября. Шоу будет выходить на телеканале СТБ, а также будет доступно на Netflix в Украине.

Валерия Полянская (фото: instagram.com/valeriya_plnsk)

Что известно о Валерии Полянской

Валерия работает менеджером Леси Никитюк и уже много лет сотрудничает с телеведущей. Их связывают не только рабочие, но и дружеские отношения - они вместе путешествуют, проводят свободное время и появляются в соцсетях друг друга.

Полянская ведет свой Instagram, где делится моментами из рабочих будней, путешествий и повседневной жизни. При этом, в отличие от Никитюк, она гораздо реже оказывается в центре внимания СМИ и нечасто публично рассказывает о личной жизни.

Валерия Полянская ( фото: instagram.com/valeriya_plnsk)

Участие в "Холостяке" стало для Валерии новым опытом. Ранее ее имя уже появлялось среди возможных участниц сезона, однако теперь СТБ официально представил ее в анонсе проекта.

Кто такой Вячеслав Кравцов

Главным героем 15-го сезона "Холостяка" стал 38-летний Вячеслав Кравцов - украинский баскетболист, бывший игрок национальной сборной и мастер спорта Украины международного класса.

За свою спортивную карьеру Кравцов успел поиграть не только в Украине и Европе, но и в НБА. Он выступал за Detroit Pistons и Phoenix Suns. После завершения профессиональной карьеры спортсмен начал развивать бизнес в сфере морской логистики.

Кравцов ранее был женат на Элине Руденко, которая в 2015 году получила титул вице-мисс Украина. У бывших супругов есть дочь Мелисса.

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