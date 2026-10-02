Подруга Лесі Нікітюк йде на "Холостяк": що відомо про Валерію Полянську

Валерія Полянська стала учасницею "Холостяка"

Валерія Полянська стала однією з учасниць 15-го сезону романтичного реаліті. У новому анонсі вона зізналася, що робота займає близько 98% її життя.

Полянська звикла багато часу приділяти кар'єрі та планувати свій графік наперед. Тепер вона вирішила спробувати знайти час і для особистого життя та познайомитися з головним героєм сезону - В'ячеславом Кравцовим.

Прем'єра 15-го сезону "Холостяка" запланована на 16 жовтня. Шоу виходитиме на телеканалі СТБ, а також буде доступне на Netflix в Україні.

Валерія Полянська (фото: instagram.com/valeriya_plnsk)

Що відомо про Валерію Полянську

Валерія працює менеджеркою Лесі Нікітюк та вже багато років співпрацює з телеведучою. Їх пов'язують не лише робочі, а й дружні стосунки - вони разом подорожують, проводять вільний час та з'являються у соцмережах одна одної.

Полянська веде власний Instagram, де показує моменти з роботи, подорожей і повсякденного життя. Водночас, на відміну від Нікітюк, вона значно рідше опиняється у центрі уваги медіа та нечасто розповідає публічно про особисте.

Валерія Полянська (фото: instagram.com/valeriya_plnsk)

Участь у "Холостяку" стала для Валерії новим досвідом. Раніше її ім'я вже з'являлося серед можливих учасниць сезону, однак тепер СТБ офіційно представив її в анонсі проєкту.

Хто такий В'ячеслав Кравцов

Головним героєм 15-го сезону "Холостяка" став 38-річний В'ячеслав Кравцов - український баскетболіст, колишній гравець національної збірної та майстер спорту України міжнародного класу.

За свою спортивну кар'єру Кравцов встиг пограти не лише в Україні та Європі, а й у НБА. Він виступав за Detroit Pistons та Phoenix Suns. Після завершення професійної кар'єри спортсмен почав розвивати бізнес у сфері морської логістики.

Кравцов раніше був одружений з Еліною Руденко, яка у 2015 році отримала титул віцеміс Україна. У колишнього подружжя є донька Мелісса.