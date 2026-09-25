Поцелуй Горовой, слезы Бадоева и дуэт Тринчер: каким был второй прайм "Фабрики зірок"

Поцелуй Горовой и дуэт с Тринчер

Во время выступления фронтмен группы NEBOKRAI устроил танцы на столе жюри, а в конце номера поцеловал Ирину Горовую.

Продюсер отметила его энергию и сравнила выступление с предыдущим выходом на сцену.

"Дал невероятную энергию особенно твой выход на стол, это было очень мощно и неожиданно. В прошлый раз ты поразил Алана без маечки, но в этот раз ты показал, что и в одежде ты можешь создать вокруг себя шоу", - сказала Горовая.

Еще одним номером, завершившимся поцелуем, стал дуэт Nana Solis и Анны Тринчер. Вместе они исполнили песню "Зірочка Палай".

Поцелуй Ирины Горовой с солистом группы NEBOKRAI (фото предоставлено пресс-службой)

Почему Алан Бадоев не сдержал слез

Самый молодой участник "Фабрики зірок" MYRO посвятил свое выступление ненависти, хейту и боли, которую могут наносить чужие слова. Раньше он сам сталкивался с буллингом в школе.

Во время номера Бадоев не сумел сдержать слез. После выступления режиссер признался, что тоже читает комментарии и болезненно реагирует на некоторые из них.

"Все думают, что я живу в каком-то мире розовых пони, но я тоже читаю комментарии, мне тоже больно", - поделился Алан.

Выступление MYRO (фото предоставлено прессслужбой)

Обращаясь к MYRO, Бадоев подчеркнул: несмотря на чужие слова, человек может сам выбирать, как двигаться дальше.

Юного исполнителя поддержали и другие судьи. А Евгений Филатов, присоединившийся ко второму прайму как приглашенный член жюри, подытожил:

"Только что самый молодой фабрикант забрал это шоу", - отметил артист.

С кем пели фабриканты и кому Горова предложила контракт

Второй прайм стал для участников первым испытанием дуэтами со звездами. Кроме Nana Solis и Анны Тринчер, на сцену вместе вышли Anna Simon и Юлия Санина, JEZUSMAN и группа "Скрябин", а также Povin` и ZLATA OGNEVICH.

Судьи оценивали, как фабрикантам удалось проявить себя рядом с опытными артистами. В частности, Алан Бадоев отметил выступление Anna Simon из фронтвумена The HARDKISS.

Юлия Санина и Anna Simon (фото предоставлено прессслужбой)

"Очень редко кто не становится тенью Юлии Саниной, ты ею не стала", - отметил Бадоев.

А Горовая заговорила о возможном сотрудничестве с участницей. Продюсер заявила, что хочет подписать с ней контракт, однако сначала еще будет наблюдать за ее работой на проекте.

"Я хочу с тобой подписать контракт, но пока буду наблюдать на сколько тебе хватит энтузиазма здесь", - сказала Ирина.

Кто стал фаворитом мамы Дантеса

Владимир Дантес рассказал, что его мама следит за "Фабрикой звезд" и уже выбрала своего фаворита. Ей понравился участник из Харькова DYKYI.

"А, он из Харькова? Ну норм", - пересказал ведущий ее реакцию.

Дантес также сообщил, что мама находится в зале, и пошутил: дома его еще ждет разговор из-за разглашения семейных тайн.

Кто оказался под угрозой вылета

"Похоже, ванильная фабрика закончилась", - отметил Дантес в начале шоу.

Именно на втором прайме впервые определили двух участников, рискующих покинуть проект. Ими стали DYKYI и JEZUSMAN.

DYKYI и JEZUSMAN (фото предоставлено прессслужбой)

Кто продолжит участие в "Фабрике зірок", будут решать зрители. Второй прайм уже доступен на SWEET.TV, где можно проголосовать за участников.