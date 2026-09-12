PRONKIN про "Фабрику зірок", конкурентов и Барских: "Боюсь остаться просто участником кастинга"

— Вы уже работали с Jerry Heil, Артемом Пивоваровым и Машей Кондратенко. После такого опыта, что именно вы хотите получить на шоу "Фабрика зірок", чего вам не хватает как артисту?

— Мне было интересно увидеть себя со стороны: насколько органично выгляжу в кадре, как будут воспринимать меня и вокал профессиональные коучи в индустрии. То есть я хотел понять, насколько интересен в рамках телевизионного или стримингового проекта.

- Кого из участников "Фабрики" вы уже считаете своим сильнейшим конкурентом и почему?

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что на самом деле было очень мало времени. Половину участников я просто не знаю, многих даже не слышал вживую – исследую их параллельно во время просмотра выпусков.

Но мне очень нравится вайб и подача тех, с кем я уже успел познакомиться и пообщаться: это DISHA, LESAN, Nana Solis. Многие участники очень фирменные и стилевые, и мне точно есть чему у них поучиться.

Певец PRONKIN (фото предоставлено прессслужбой)

— Был ли момент, когда вы подумали о ком-то из участников: "Окей, он или она реально может обойти меня"?

— Почти на каждого участника смотрю с мыслью, что он может обойти меня. Все извне классные, наполненные и понимают, что здесь делают. Конечно, я еще не до конца знаю, кто как себя ведет на сцене, но из-за яркой внешности уже бессознательно задумываюсь: а вдруг этот человек прям очень крут?

Однако из-за ограничений во времени полноценно оценить вокальные данные каждого пока не удалось. Поэтому ощущение, что кто-то конкретный может обойти меня, у меня сейчас нет.

— А был момент, когда вы подумали: "Да нет, здесь я всех сделаю"?

– Второй тур, который показали 11 сентября, стал для меня именно таким моментом. Для меня выбрали авторскую песню "Уночі". Это было настоящим вызовом и одновременно удовольствием, потому что в основном я пишу лирику, а здесь совсем другой стиль. И именно эту, мою авторскую песню избрали.

Поэтому в песне я был уверен полностью. Она ведь имеет классный динамичный и танцевальный мотив. Я понимал, что если поработаю с менторами над подачей, то смогу представить себя очень достойно.

— TAYANNA, Виталий Ажнов и Руслан Махов видели вас вблизи. Какие их слова затронули вас больше всего? Может быть, с чем вы даже не согласились?

— Триггерных моментов не было вообще. Атмосфера на кастингах удобна, поддерживает и вдохновлена. TAYANNA меня похвалила и отметила направленное пение, то, что оно чистое, стабильное и я четко понимаю, для кого пою.

Интересным оказался комментарий Виталия Ажнова о моей коммуникабельности во время подготовки к выступлению перед судьями. Времени было мало, но я успел обсудить будущую песню и ее подачу с Виталием и Яной Цыбульской. Для меня важно услышать мнение каждого и вдохновиться идеями.

Дома я самостоятельно тренировался и искал собственную подачу, учитывая советы коучей. А перед самым выступлением Руслан Махов помог мне доработать номер. Каким бы ни был результат, точно могу гордиться выступлением.

Певец PRONKIN из "Фабрики зірок" (фото предоставлено прессслужбой)

— "Фабрика зірок" в свое время создала немало больших имен. Кого из выпускников старой Фабрики вы считаете примером карьеры, которую хотели бы повторить, а чей путь точно не для вас?

– Мне кажется, классный путь прошел Макс Барских. Думаю, сложнее всего после таких шоу - не просто вспыхнуть, а сохранить внимание к себе и продолжать развиваться.

Примечательно, что многие выпускники "Фабрики" действительно стали звездами украинского шоу-бизнеса и даже через 15 лет продолжают покорять слушателей новыми гранями своего творчества. Светлана Тарабарова, MamaRika, тогда выступавшая под именем Эрика, - восхищаюсь этими артистами.

— В музыкальных шоу часто говорят о дружбе между участниками, но это все равно борьба за внимание зрителя. Вы действительно не чувствуете конкуренции или пока никто не успел перейти вам дорогу?

— Так как на кастингах было мало времени на долгое общение, фокус сосредоточен больше на том, как классно себя показать. Прямую конкуренцию я пока не чувствую.

Скорее наоборот: ловлю себя на уме: "Блин, у него это классно получается, надо и себе принять во внимание". Зависти или негатива нет. Все искренние, мы действительно желаем друг другу добра. А как оно будет дальше – время покажет.

Что касается меня, если нравится человек и его творчество, обязательно поддержу. Потому желаю всем будущим фабрикантам крутого будущего.

PRONKIN признался, боится ли конкуренции на "Фабриці зірок" (фото предоставлено прессслужбой)

— Каков ваш самый большой страх на "Фабрике"?

— Самый большой страх - остаться просто "участником кастинга "Фабрики зірок".

— Если после проекта ваша жизнь изменится, каким будет первый признак для вас лично, что участие было не напрасным?

— Меня мотивировал факт, что из двух тысяч заявок выбрали сначала 50, а впоследствии 20 человек, и я попал в этот список. Это история о том, если пробовать, можно добиться классного результата.

А первым признаком, что все не зря, станет выход моей песни "Ця осінь нагадає". Мне очень хочется показать ее слушателям, потому что это новый этап в моем творчестве - взрослый и сознательный. Когда ее презентую, это означает, что я сделал реальный шаг к собственной мечте, а "Фабрика" сыграла в этом весомую роль.