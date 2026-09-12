PRONKIN про "Фабрику зірок", конкурентів і Барських: "Боюся залишитися просто учасником кастингу"

— Ви вже працювали з Jerry Heil, Артемом Пивоваровим і Машею Кондратенко. Після такого досвіду що саме ви хочете отримати на шоу "Фабрика зірок", чого вам не вистачає як артисту?

— Мені було цікаво побачити себе зі сторони: наскільки органічно виглядаю у кадрі, як сприйматимуть мене та вокал професійні коучі в індустрії. Тобто я хотів зрозуміти, наскільки є цікавим в рамках телевізійного чи стримінгового проєкту.

— Кого з учасників "Фабрики" ви вже вважаєте своїм найсильнішим конкурентом і чому?

— Не можу зараз відповісти на це запитання, бо насправді було дуже мало часу. Половину учасників я просто не знаю, багатьох навіть не чув наживо - досліджую їх паралельно під час перегляду випусків.

Але мені дуже подобається вайб і подача тих, з ким я вже встиг познайомитися й поспілкуватися: це DISHA, LESAN, Nana Solis. Багато учасників дуже фірмові та стильові, і мені точно є чому в них повчитися.

Співак PRONKIN (фото надане пресслужбою)

— Чи був момент, коли ви подумали про когось із учасників: "Окей, він чи вона реально може мене обійти"?

— Майже на кожного учасника дивлюся з думкою, що він може мене обійти. Всі ззовні класні, наповнені і розуміють, що тут роблять. Звісно, я ще не до кінця знаю, хто як поводиться на сцені, але через яскраву зовнішність уже несвідомо задумуюсь: а раптом ця людина прям дуже крута?

Проте через обмеження в часі, повноцінно оцінити вокальні дані кожного поки не вдалося. Тому відчуття, що хтось конкретний може мене обійти, у мене зараз немає.

— А був момент, коли ви подумали: "Та ні, отут я всіх зроблю"?

— Другий тур, який показали 11 вересня, став для мене саме таким моментом. Для мене обрали авторську пісню "Уночі". Це було справжнім викликом і водночас задоволенням, бо здебільшого я пишу лірику, а тут зовсім інший стиль. І саме цю, мою авторську пісню обрали.

Тому в пісні я був упевнений на сто відсотків. Адже вона має класний динамічний і танцювальний мотив. Я розумів, якщо попрацюю з менторами над подачею, то зможу представити себе дуже достойно.

— TAYANNA, Віталій Ажнов і Руслан Махов бачили вас зблизька. Які їхні слова зачепили вас найбільше? Можливо, з чимось ви навіть не погодилися?

— Тригерних моментів не було взагалі. Атмосфера на кастингах комфортна, підтримуюча і натхненна. TAYANNA мене похвалила й відзначила спрямований спів, те, що він чистий, стабільний і я чітко розумію, для кого співаю.

Цікавим виявився коментар Віталія Ажнова, щодо моєї комунікабельності під час підготовки до виступу перед суддями. Часу було обмаль, але я встиг обговорити майбутню пісню та її подачу з Віталієм і Яною Цибульською. Для мене важливо почути думку кожного та надихнутися ідеями.

Вдома я самостійно тренувався і шукав власну подачу, враховуючи поради коучів. А перед самим виступом Руслан Махов допоміг мені допрацювати номер. Яким би не був результат, точно можу пишатись виступом.

Співак PRONKIN з "Фабрики зірок" (фото надане пресслужбою)

— "Фабрика зірок" свого часу створила чимало великих імен. Кого з випускників старої "Фабрики" ви вважаєте прикладом кар'єри, яку хотіли б повторити, а чий шлях точно не для вас?

— Мені здається, класний шлях пройшов Макс Барських. Думаю, найскладніше після таких шоу - не просто спалахнути, а зберегти увагу до себе й продовжувати розвиватися.

Показово, що багато випускників "Фабрики" дійсно стали зірками українського шоу-бізнесу й навіть через 15 років продовжують підкорювати слухачів новими гранями своєї творчості. Світлана Тарабарова, MamaRika, яка тоді виступала під ім’ям Еріка, - захоплююсь цими артистами.

— У музичних шоу часто говорять про дружбу між учасниками, але зрештою це все одно боротьба за увагу глядача. Ви справді не відчуваєте конкуренції чи просто поки ніхто не встиг перейти вам дорогу?

— Через те, що на кастингах було мало часу на довге спілкування, фокус зосереджений більше на тому, як класно себе показати. Прямої конкуренції я поки не відчуваю.

Швидше навпаки: ловлю себе на думці: "Блін, у нього це класно виходить, треба і собі взяти до уваги". Заздрощів чи негативу немає. Всі щирі, ми справді бажаємо одне одному добра. А як воно буде далі - час покаже.

Щодо мене, якщо подобається людина і її творчість, обов’язково підтримаю. Тому бажаю всім майбутнім фабрикантам крутого майбутнього.

PRONKIN зізнався, чи боїться конкуренції на "Фабриці зірок" (фото надане пресслужбою)

— Який ваш найбільший страх на "Фабриці"?

— Найбільший мій страх - залишитися просто "учасником кастингу "Фабрики зірок".

— Якщо після проєкту ваше життя зміниться, якою буде перша ознака для вас особисто, що участь була недаремною?

— Мене мотивував факт, що з близько двох тисяч заявок обрали спочатку 50, а згодом 20 людей, і я потрапив до цього списку. Це історія про те, якщо пробувати, можна досягнути класного результату.

А першою ознакою, що все недаремно, стане вихід моєї пісні "Ця осінь нагадає". Мені вже дуже кортить показати її слухачам, бо це новий етап в моїй творчості - дорослий та свідомий. Коли її презентую, це означатиме, що я зробив реальний крок до власної мрії, а "Фабрика" відіграла у цьому вагому роль.