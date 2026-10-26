Соломия Витвицкая показала, как выглядела на 9-м месяце беременности: нежные фото

Как Соломия Витвицкая выглядела на 9-м месяце беременности

На опубликованных фотографиях Витвицкая позирует в непринужденных образах, подчеркивающих ее беременность. На одной из них телеведущая одета в светлую свободную рубашку и брюки, а на другой - в топе и джинсах.

На кадрах Соломия нежно обнимает свой заметно округлый животик. На одной из фотографий она позирует у окна, которое залито мягкими солнечными лучами. Другая фотография привлекает внимание небольшой детской игрушкой-грызунком в форме зайчика - деталью, напоминающей о подготовке к появлению малыша.

Эти фотографии передают особую атмосферу последних недель ожидания ребенка и сохраняют память о важном периоде жизни телеведущей.

Витвицкая показала фото беременности (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой

Для 46-летней ведущей рождение ребенка стало новым этапом в жизни. О предстоящем пополнении в семье она сообщила в апреле 2026 года. Впоследствии она и ее муж Алексей Ситайло рассказали, что ждут мальчика.

История их отношений началась задолго до того, как пара объявила о романе. После начала полномасштабного вторжения они стали больше общаться. В то время Алексей, ранее работавший судьей на Сумщине, присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и обратился к телеведущей за помощью для своего подразделения.

Соломия Витвицкая (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Соломия, которая много лет занималась волонтерством, отозвалась на просьбы и поддержала военных. Общее и регулярное общение постепенно сблизили их, а дружеские отношения впоследствии переросли в романтические.

Публично о своих отношениях Витвицкая и Ситайло рассказали в начале 2024 года. В феврале 2025-го мужчина сделал предложение любимой во время отдыха в Буковеле. Соломия ответила согласием.

В июне 2026 года пара официально стала супругами. Влюбленные устроили камерную свадьбу на Закарпатье, пригласив на празднование только самых близких людей.

Соломия Витвицкая показала себя беременной (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Как Соломия Витвицкая назвала сына

Соломия Витвицкая и ее муж Алексей Ситайло выбрали для сына имя Устим. Супруги хотели найти именно украинское имя, которое звучало бы красиво, имело сильное значение и подходило мальчику. Окончательный вариант предложил Алексей.

После этого влюбленные обратили внимание на символическое совпадение: имя Устим связывают с латинским словом justus, что означает "справедливый". Для семьи это особенно знаково, ведь профессиональная жизнь Алексея Ситайла связана с судопроизводством.

Соломия также рассказала о дате рождения сына. Устим появился на свет 26 сентября. По словам телеведущей, им рассказали, что в цифровой психологии людям, рожденным 26 числа, приписывают обостренное чувство справедливости.