Соломія Вітвіцька показала, як виглядала на 9-му місяці вагітності: ніжні фото

Як Соломія Вітвіцька виглядала на 9-му місяці вагітності

На опублікованих фотографіях Вітвіцька позує в невимушених образах, які підкреслюють її вагітність. На одній з них телеведуча одягнена у світлу вільну сорочку та брюки, а в іншій - у топі та джинсах.

На кадрах Соломія ніжно обіймає свій помітно округлий животик. На одній зі світлин вона позує біля вікна, яке залита м'яким сонячним промінням. Інша фотографія привертає увагу невеликою дитячою іграшкою-гризунцем у формі зайчика - деталлю, яка нагадує про підготовку до появи малюка.

Ці світлини передають особливу атмосферу останніх тижнів очікування дитини та зберігають пам'ять про важливий період у житті телеведучої.

Вітвіцька показала фото вагітності (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Що відомо про особисте життя Соломії Вітвіцької

Для 46-річної ведучої народження дитини стало новим етапом у житті. Про майбутнє поповнення в родині вона повідомила у квітні 2026 року. Згодом вона та її чоловік Олексій Ситайло розповіли, що чекають на хлопчика.

Історія їхніх стосунків почалася задовго до того, як пара оголосила про роман. Після початку повномасштабного вторгнення вони стали більше спілкуватися. На той час Олексій, який раніше працював суддею на Сумщині, долучився до лав Збройних сил України та звернувся до телеведучої по допомогу для свого підрозділу.

Соломія Вітвіцька (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Соломія, яка багато років займається волонтерством, відгукнулася на прохання й підтримала військових. Спільна справа та регулярне спілкування поступово зблизили їх, а дружні стосунки згодом переросли в романтичні.

Публічно про свої стосунки Вітвіцька та Ситайло розповіли на початку 2024 року. У лютому 2025-го чоловік освідчився коханій під час відпочинку в Буковелі. Соломія відповіла згодою.

У червні 2026 року пара офіційно стала подружжям. Закохані влаштували камерне весілля на Закарпатті, запросивши на святкування лише найближчих людей.

Соломія Вітвіцька показала себе вагітною (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Як Соломія Вітвіцька назвала сина

Соломія Вітвіцька та її чоловік Олексій Ситайло вибрали для сина ім'я Устим. Подружжя хотіло знайти саме українське ім'я, яке звучало б красиво, мало сильне значення та пасувало хлопчику. Остаточний варіант запропонував Олексій.

Після цього закохані звернули увагу на символічний збіг: ім'я Устим пов'язують із латинським словом justus, що означає "справедливий". Для родини це особливо знаково, адже професійне життя Олексія Ситайла пов'язане із судочинством.

Соломія також розповіла про дату народження сина. Устим з'явився на світ 26 вересня. За словами телеведучої, їм розповіли, що в цифровій психології людям, народженим 26-го числа, приписують загострене почуття справедливості.