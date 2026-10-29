Вячеслав Чернявский из "МастерШеф" вышел на связь после 2 месяцев тишины (фото)

Что Чернявский написал Рябцевой

Карина Рябцева в своем Instagram показала сообщение от участника шоу. В нем он коротко сообщил, что все хорошо и пообещал позвонить по телефону.

"Короночка! Все ок! Понемногу двигаемся... Завтра наберу", - написал Чернявский.

После этого военный послал ей видео. Рябцева также обнародовала кадр из него, на котором улыбается Вячеслав.

Вячеслав Чернявский вышел на связь и сказал, что с ним все хорошо (скриншот)

Почему поклонники волновались за военного

Беспокойство зрителей вызвала предыдущая публикация Рябцевой.

Участница кулинарного шоу поделилась с аудиторией, что ее сообщения Чернявскому около двух месяцев оставались без ответа. Речь шла именно об их личном общении.

Почему Чернявский покинул "МастерШеф-17"

Вячеслав завершил участие в 28-м выпуске, вышедшем 7 июня 2026 года. Как сообщал СТБ , у военного заканчивался отпуск, поэтому он должен был вернуться на службу.

В тот раз по результатам битвы черных фартуков проект должен был покинуть Игорь Зарудный. Однако перед его выходом Чернявский обратился к судьям с просьбой поменять решение.

"Отпустите меня на продолжение несения службы, а Игоря оставьте в проекте", - сказал он.

Судьи согласились: Вячеслав простился с участниками, а Игорь получил возможность продолжить борьбу за победу.

Что известно о Вячеславе Чернявском

Чернявский родом из Токмака Запорожской области. В официальной анкете его представили в качестве 50-летнего главного сержанта взвода ВСУ с многолетним опытом службы.

Рассказывая о себе, он отмечал, что ценит честность и прямоту. В то же время, хотел преодолеть неуверенность и застенчивость и стать настойчивее в достижении целей.

Кулинария была для него возможностью открыть другую сторону себя и попробовать что-то вне привычной среды.