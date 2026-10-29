В'ячеслав Чернявський з "МастерШеф" вийшов на зв'язок після 2 місяців тиші (фото)

Що Чернявський написав Рябцевій

Каріна Рябцева у своєму Instagram показала повідомлення від учасника шоу. У ньому він коротко повідомив, що все гаразд та пообіцяв зателефонувати.

"Каріночка! Все ок! Потроху рухаємось…Завтра наберу", - написав Чернявський.

Після цього військовий надіслав їй відео. Рябцева також оприлюднила кадр із нього, на якому В'ячеслав усміхається.

В'ячеслав Чернявський вийшов на зв'язок та запевнив, що з ним усе добре (скриншот)

Чому прихильники хвилювалися за військового

Занепокоєння глядачів викликала попередня публікація Рябцевої.

Учасниця кулінарного шоу поділилася із аудиторією, що її повідомлення Чернявському близько двох місяців залишалися без відповіді. Ішлося саме про їхнє особисте спілкування.

Чому Чернявський залишив "МастерШеф-17"

В'ячеслав завершив участь у 28-му випуску, який вийшов 7 червня 2026 року. Як повідомляв СТБ , у військового закінчувалася відпустка, тому він мав повернутися на службу.

Того разу за результатами битви чорних фартухів проєкт мав залишити Ігор Зарудній. Однак перед його виходом Чернявський звернувся до суддів із проханням змінити рішення.

"Відпустіть мене на продовження несення служби, а Ігоря залиште в проєкті", - сказав він.

Судді погодилися: В'ячеслав попрощався з учасниками, а Ігор отримав можливість продовжити боротьбу за перемогу.

Що відомо про В'ячеслава Чернявського

Чернявський родом із Токмака Запорізької області. В офіційній анкеті учасника його представили як 50-річного головного сержанта взводу ЗСУ з багаторічним досвідом служби.

Розповідаючи про себе, він зазначав, що цінує чесність і прямоту. Водночас хотів подолати невпевненість та сором'язливість і стати наполегливішим у досягненні цілей.

Кулінарія була для нього можливістю відкрити іншу сторону себе та спробувати щось поза звичним середовищем.