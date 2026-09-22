Исполнительница хита "Парова машина" и медик ВСУ Ярина Квасний выступила на "Україна має талант" (видео)

Как Ярина Квасний попала в ВСУ

На кастинге Україна має талант Квасний рассказала, что еще до полномасштабного вторжения задумывалась о мобилизации. Родителям она сказала, что едет на курсы.

"Родители заподозрили что-то не то, когда я уже была на БОВП. Мой отец тоже военный, и он узнал белье ВСУшное, эту термуху", - рассказала Ярина.

По словам военнослужащей, отец понял, что дочь не договаривает правду о том, куда уехала.

Сейчас Ярина работает в Первом отдельном медицинском батальоне. В разговоре на сцене она отметила, что находится там уже около года.

Как Квасний стала известна благодаря "Паровій машині"

Широкую популярность Ярине принесло исполнение украинской песни "Парова машина". В 2023 году ее видео стало вирусным в TikTok, собрав более 30 миллионов просмотров.

Песня также вышла отдельным треком с участием Ярины Квасний и TeeKai в марте 2023 года.

На сцене "Україна має талант" Ярина вспомнила, как неожиданно для себя увидела, что ее видео приобретает популярность.

"Оно довольно постепенно в сети приобретало обороты. Уже в момент, когда я физически не успевала сердечко поставить на каждый комментарий, я поняла, что, возможно, происходит что-то аномальное", - сказала она.

На "Україна має талант" спела колыбельную

Для выступления на шоу Ярина выбрала не "Парову машину", а украинскую колыбельную "Котику сіренький".

Она рассказала, что еще в детстве мечтала оказаться на сцене "Україна має талант" и воображала себя перед зеркалом участницей шоу.

"Сегодня я очень счастлива быть здесь, спеть колыбельную, которую мне пела мама", - сказала Квасний.

После выступления Ярины Артем Пивоваров сделал ей предложение приобщиться к его проекту "Нові імена", в рамках которого он уже много лет помогает молодым артистам.

"У меня есть проект "Нові імена". Я помогаю молодым артистам уже много лет и хочу предложить тебе что-нибудь сделать вместе", - сказал Пивоваров.

Ярина положительно отреагировала на предложение и указала, что запишет номер артиста, чтобы они могли связаться после шоу.