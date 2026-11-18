Вита Зварич выходит замуж

Об особом событии Виточка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав романтическую серию фотографий с момента признания.

"Стала невестой, такие вот новости", - лаконично подписала фотографии Зварич.

Как возлюбленный сделал предложение Виточке

На опубликованных фото зафиксирован трогательный момент предложения.

Избранник Виты, одетый в военную форму, стал на одно колено у живописного водоема и протянул девушке обручальное кольцо.

Для особенного события Вита выбрала атмосферный образ с этническими мотивами. На ней было стильное серое пальто, дополненное красным поясом с кистями, а на шее - традиционное красное ожерелье. Волосы девушка украсила нежными косичками, гармонично дополнившими ее образ.

Вита Зварич выходит замуж (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Какое кольцо получила экс-участница "Холостяка"

Особое внимание привлекло кольцо, которое любимый подарил Вите на помолвку. Украшение имеет изящный сине-зеленый камень, окруженный сияющими кристаллами.

На одном из снимков влюбленные демонстрируют украшение на фоне переплетенных рук. Остальные фотографии передают романтическую атмосферу момента: пара нежно обнимается на фоне осеннего леса и дымовой завесы.

Что известно о женихе Вите Зварич

Об истории знакомства со своим избранником Зварич ранее рассказывала в интервью Styler. По словам участницы "Холостяка-14", их познакомила общая подруга около года назад. После нескольких дней переписки пара договорилась о первом свидании, однако все пошло совсем не по плану.

За день до встречи Вита сильно травмировала ногу, поэтому вместо романтического вечера в ресторане их первое свидание состоялось дома у девушки. Будущий жених пришел к ней с бинтами, лечебными мазями и помогал с перевязками.

Вита с юмором вспоминала, что вместо красивого платья и праздничной атмосферы ее избранник увидел девушку в пижаме с травмированной ногой. Впрочем, столь необычная первая встреча не помешала развитию их отношений.

Также девушка рассказывала, что у ее любимого нет много свободного времени для просмотра телевизионных шоу. Поэтому за ее участием в "Холостяке" он следил только за отдельными отрывками и "мемами".

Вита признавалась, что ей нравится, что их отношения существуют вне телевизионного контекста. Она не хочет, чтобы ее воспринимали исключительно как участницу романтического реалити, ведь шоу - лишь небольшой эпизод ее жизни, а не определение ее личности.