Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися - зірки Голлівуду і музичної сцени зустрічалися та освідчилися ще на початку 2000-х, після чого розлучалися на довгі 17 років, возз'єдналися торік, і ось нарешті стало відомо - пара зв'язала себе узами шлюбу.

Знаменитості отримали дозвіл на шлюб 16 липня в окрузі Кларк (штат Невада, США), про що свідчать судові протоколи.

Так, ліцензія була видана 49-річному Бенджаміну Гізі Аффлеку і 52-річній Дженніфер Лопес, яка також відома як Дженніфер Аффлек.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес стали чоловіком і дружиною (фото: instagram.com/bennifer1.0)

Тим часом варто зауважити, що раніше в пресі була поширена інформація, що Аффлек хотів вдруге зробити Лопес пропозицію саме на день народження співачки, тобто 24 липня (2021 року), а пара планує укласти шлюб до кінця року.

Джерело видання TMZ підтверджує, що актор і артистка дійсно були одружені ... і ліцензія - це сигнал, що тепер вони чоловік і дружина.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес в Лос-Анджелесі в квітні та березні 2022 (фото: instagram.com/bennifer1.0)

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Зауважується, що раніше в цьому році Джей Ло помічали з обручкою, коли співачка купувала меблі зі своєю 14-річною дочкою Еммою.

Незабаром після цього Дженніфер у відеозверненні в мережі поділилася цією новиною зі своїми шанувальниками.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес відновили відносини через 17 років (фото: instagram.com/jlo)

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес вперше заручилися в кінці 2002 року, але припинили стосунки в 2004 році. У них обох були стосунки з іншими, в тому числі шлюби і діти...

Так, Бен до зустрічі з Джей Ло кілька років зустрічався з актрисою Гвінет Пелтроу, також був одружений з актрисою Дженніфер Гарнер (у пари народилося троє дітей), і потім - з продюсеркою Ліндсі Шукус.

Дженніфер була одружена з офіціантом-кубинцем Охані Ноа, потім з Крісом Джаддом, зі співаком Марком Ентоні (з ним у пари народилася двійня - син Макса і дочка Еммі), зустрічалася зі своїм колишнім танцюристом Каспером Смартом, потім з бейсболістом Алексом Родрігесом.

... Потім "колишні" майже рік тому возз'єдналися, і з того часу - нерозлучні.

Закохані разом шукали будинок - часто приводячи з собою своїх дітей. За даними папараці, пара влаштувалася в маєтку в Беверлі-Хіллз. Так, минулого місяця автомобіль Джей Ло був помічений там у величезному маєтку.

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Особняк Бена Аффлека та Дженніфер Лопес в Беверлі-Хіллз (фото: tmz.com)

За відомостями журналістів, будинок Аффлек купив приблизно за 60 мільйонів доларів. Раніше ним володіли Денні Де Віто і Рей Перлман. Тепер Бен і Джен переїжджають в особняк як чоловік і дружина.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Монако (фото: instagram.com/bennifer1.0)