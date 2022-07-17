ru ua
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок

Новость на русском →
Неділя 17 липня 2022 22:53
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок Фото: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися (news.sky.com)
Автор: Володимир Костирін

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися - зірки Голлівуду і музичної сцени зустрічалися та освідчилися ще на початку 2000-х, після чого розлучалися на довгі 17 років, возз'єдналися торік, і ось нарешті стало відомо - пара зв'язала себе узами шлюбу.

Про це 17 липня передає NBC News.

Знаменитості отримали дозвіл на шлюб 16 липня в окрузі Кларк (штат Невада, США), про що свідчать судові протоколи.

Так, ліцензія була видана 49-річному Бенджаміну Гізі Аффлеку і 52-річній Дженніфер Лопес, яка також відома як Дженніфер Аффлек.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес стали чоловіком і дружиною (фото: instagram.com/bennifer1.0)

Тим часом варто зауважити, що раніше в пресі була поширена інформація, що Аффлек хотів вдруге зробити Лопес пропозицію саме на день народження співачки, тобто 24 липня (2021 року), а пара планує укласти шлюб до кінця року.

Джерело видання TMZ підтверджує, що актор і артистка дійсно були одружені ... і ліцензія - це сигнал, що тепер вони чоловік і дружина.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірокБен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес в Лос-Анджелесі в квітні та березні 2022 (фото: instagram.com/bennifer1.0)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Моє серце розтало!": Дженніфер Лопес розповіла про особливий подарунок від Бена Аффлека на 14 лютого

Зауважується, що раніше в цьому році Джей Ло помічали з обручкою, коли співачка купувала меблі зі своєю 14-річною дочкою Еммою.

Незабаром після цього Дженніфер у відеозверненні в мережі поділилася цією новиною зі своїми шанувальниками.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес відновили відносини через 17 років (фото: instagram.com/jlo)

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес вперше заручилися в кінці 2002 року, але припинили стосунки в 2004 році. У них обох були стосунки з іншими, в тому числі шлюби і діти...

Так, Бен до зустрічі з Джей Ло кілька років зустрічався з актрисою Гвінет Пелтроу, також був одружений з актрисою Дженніфер Гарнер (у пари народилося троє дітей), і потім - з продюсеркою Ліндсі Шукус.

Дженніфер була одружена з офіціантом-кубинцем Охані Ноа, потім з Крісом Джаддом, зі співаком Марком Ентоні (з ним у пари народилася двійня - син Макса і дочка Еммі), зустрічалася зі своїм колишнім танцюристом Каспером Смартом, потім з бейсболістом Алексом Родрігесом.

... Потім "колишні" майже рік тому возз'єдналися, і з того часу - нерозлучні.

Закохані разом шукали будинок - часто приводячи з собою своїх дітей. За даними папараці, пара влаштувалася в маєтку в Беверлі-Хіллз. Так, минулого місяця автомобіль Джей Ло був помічений там у величезному маєтку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як їй це вдається? Секрети краси нестаріючої Дженніфер Лопес

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок

Особняк Бена Аффлека та Дженніфер Лопес в Беверлі-Хіллз (фото: tmz.com)

За відомостями журналістів, будинок Аффлек купив приблизно за 60 мільйонів доларів. Раніше ним володіли Денні Де Віто і Рей Перлман. Тепер Бен і Джен переїжджають в особняк як чоловік і дружина.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірокБен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися: історія кохання зірок

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Монако (фото: instagram.com/bennifer1.0)

Також нагадаємо, що Джей Ло, як і Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Еністон, Арнольд Шварценеггер та інші світові зірки, підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер Лопес Бен Аффлек
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя